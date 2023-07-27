TOKİ'den açık artırma ile ucuz konut fırsatı! Ev almak isteyenlere müjde! 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler 568 bin TL'den...

TOKİ' den ev sahibi olmak isteyenlere son dakika müjdesi geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni kampanlarını duyurmaya devam ediyor. Yeni kampanyaya göre, açık artırma ile 42 ilde 182 konut satışa çıkarılacak. Yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade imkanının sağlanacağı projede önemli detaylar bulunuyor. Peki, TOKİ 42 ilde 182 konut açık artırma ne zaman?, TOKİ açık artırma başvurusu başladı mı, şartları neler? İşte, TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire fiyatları...