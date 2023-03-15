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Haberler Galeri TOKİ TUZLA KURA SONUÇ EKRANI | 16 Mart İstanbul Tuzla TOKİ kura çekişi canlı izle! Hak sahipleri NİHAİ ve Yedek İSİM LİSTESİ!

TOKİ TUZLA KURA SONUÇ EKRANI | 16 Mart İstanbul Tuzla TOKİ kura çekişi canlı izle! Hak sahipleri NİHAİ ve Yedek İSİM LİSTESİ!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişleri devam ediyor. 81 ilde sırayla gerçekleşen kuralarda en çok beklenen İstanbul iline sıra geldi. Tuzla ilçesinde inşa edilecek olan 2+1 ve 3+1 konutların hak kazananları 16 ila 29 Mart tarihleri arasında belirlenecek. Peki Tuzla kura sonuçları açıklandı mı? Tuzla TOKİ hak sahipliği isim listesi belli oldu mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2023 23:35
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TOKİ TUZLA KURA SONUÇ EKRANI | 16 Mart İstanbul Tuzla TOKİ kura çekişi canlı izle! Hak sahipleri NİHAİ ve Yedek İSİM LİSTESİ!

TOKİ Tuzla sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. İstanbul'un Tuzla ilçesinde inşa edilecek olan toplam 20 bin 920 konutun hak sahipleri 16 Mart Perşembe itibarıyla belirlenecek. Saat 10.00 itibarıyla başlaması beklenen kuralar anlık canlı olarak takip edilebilecek. Peki TOKİ Tuzla sonuçlar nereden öğrenilir? İşte TOKİ Tuzla hak sahipliği isim listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ TUZLA KURA SONUÇ EKRANI | 16 Mart İstanbul Tuzla TOKİ kura çekişi canlı izle! Hak sahipleri NİHAİ ve Yedek İSİM LİSTESİ!

TOKİ TUZLA KURA NE ZAMAN?

250 bin sosyal konut kapsamında İstanbul ilinin Tuzla ilçesinde inşa edilecek 2+1, 3+1 dairelerinin hak sahipliği kuraları 16 ila 29 Mart arasında Tuzla Viaport Marina Tuzla Belediyesi etkinlik çadırında gerçekleşecek.

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TOKİ TUZLA KURA SONUÇ EKRANI | 16 Mart İstanbul Tuzla TOKİ kura çekişi canlı izle! Hak sahipleri NİHAİ ve Yedek İSİM LİSTESİ!

TUZLA KURASI SAAT KAÇTA?

Saat 10.00'da başlayacak olan 20 bin 920 konutun hak sahipliği kurası noter huzurunda canlı olarak çekilecek.

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TOKİ TUZLA KURA SONUÇ EKRANI | 16 Mart İstanbul Tuzla TOKİ kura çekişi canlı izle! Hak sahipleri NİHAİ ve Yedek İSİM LİSTESİ!

TOKİ TUZLA KURA CANLI İZLE!

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TOKİ TUZLA KURA SONUÇ EKRANI | 16 Mart İstanbul Tuzla TOKİ kura çekişi canlı izle! Hak sahipleri NİHAİ ve Yedek İSİM LİSTESİ!

İŞTE İLÇE İLÇE TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek.

Çekiliş, Tuzla ilçesi ile başlayacak.

İşte ilçe ilçe TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimi şöyle: