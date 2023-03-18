TOKİ Tuzla engelli kura sonuçları 2023! Konut kazananların İSİMLERİ! TOKİ Tuzla sonuç sorgulama ekranı e-devlet

TOKİ Tuzla engelli kura sonuçları sorgulama ekranı! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim İlk İş yerim kapsamında Tuzla'da inşa edilecek 20 bin 920 konutun kura çekilişine engelli kategorisinden başvuranlar isim listesini sorgulamaya başladı. Tuzla İstanbul TOKİ kura sonuçları ve kazananların isimleri e-Devlet üzerinden T.C kimlik numaraları ile görüntülenebilecek. 2+1 ve 3+1 dairelere hak sahiplerinin belirlenebilmesi için kura çekimleri 29 Mart tarihine kadar devam edecek. İşte TOKİ Tuzla engelli kura sonuçları!