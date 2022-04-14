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Haberler Galeri 🔊TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman 2022? 📣TOKİ 81 il sosyal konut projesi için başvuru tarihleri! 👉Başvuru şartları ise...

🔊TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman 2022? 📣TOKİ 81 il sosyal konut projesi için başvuru tarihleri! 👉Başvuru şartları ise...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı uygun fiyatla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara bu imkanı sunuyor ve yeni projeleri yakından takip edilliyor. Uzun yıllar kirada oturmaktan bıkan ve kendi evinin sahibini kolay ödeme koşulları ile elde etmek isteyen vatandaşlar TOKİ 81 il sosyal konut projesi için başvuru tarihlerini ve tüm detayları merak ediyor. Peki TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman 2022? TOKİ 81 il sosyal konut projesi için başvuru şartlarının neler olduğu da haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 14.04.2022 16:34 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 16:34
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🔊TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman 2022? 📣TOKİ 81 il sosyal konut projesi için başvuru tarihleri! 👉Başvuru şartları ise...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı binlerce kişiyi uygun fiyatlarla ev sahibi yapmaya devam ediyor ve yeni projeleri ile gündemde yoğun ilgi görüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni sosyal konut projesine dair önemli ve heyecanlandıran açıklamalarda bulundu, 81 ilde TOKİ ile sosyal konut projesini gerçekleştireceklerini duyurdu. Bütçeye uygun fiyatlarla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili tüm bilgileri merak ediyor. TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman 2022? TOKİ 81 il sosyal konut projesi için başvuru tarihleri nelerdir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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🔊TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman 2022? 📣TOKİ 81 il sosyal konut projesi için başvuru tarihleri! 👉Başvuru şartları ise...

TOKİ 2022 SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ''TOKİ konut sektöründe bu yüzden var. Son 20 yılda bir milyon 200 bin konut ürettik.

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🔊TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman 2022? 📣TOKİ 81 il sosyal konut projesi için başvuru tarihleri! 👉Başvuru şartları ise...

TOKİ'nin serbest piyasadaki payı yüzde 8'ken bunu yüzde 14'e çıkardık. Alt gelir grubu, konut alması zor olan vatadandaşlarımız için. Biz TOKİ'yle birlikte yakın zamanda sosyal konut hamlesini 81 ilimizde yapacağız.

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🔊TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman 2022? 📣TOKİ 81 il sosyal konut projesi için başvuru tarihleri! 👉Başvuru şartları ise...

Bu sene de Haziran veya Temmuz ayında TOKİ müjdesini Cumhurbaşkanımız verecek.

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🔊TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman 2022? 📣TOKİ 81 il sosyal konut projesi için başvuru tarihleri! 👉Başvuru şartları ise...

İnsanlarımız bu konutlara erişebilsin diye evi olmayanlara veriyoruz. Şehit ailelerimize, gazilerimize veriyoruz.'' ifadelerine yer verdi.