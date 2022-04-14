🔊TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman 2022? 📣TOKİ 81 il sosyal konut projesi için başvuru tarihleri! 👉Başvuru şartları ise...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı uygun fiyatla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara bu imkanı sunuyor ve yeni projeleri yakından takip edilliyor. Uzun yıllar kirada oturmaktan bıkan ve kendi evinin sahibini kolay ödeme koşulları ile elde etmek isteyen vatandaşlar TOKİ 81 il sosyal konut projesi için başvuru tarihlerini ve tüm detayları merak ediyor. Peki TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman 2022? TOKİ 81 il sosyal konut projesi için başvuru şartlarının neler olduğu da haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 14.04.2022 16:34 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 16:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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