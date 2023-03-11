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Haberler Galeri TOKİ KURA ÇEKİMİ İZLE | İzmir Torbalı, Seferihisar TOKİ kura sonuç ekranı 2023! Kazananların isimleri...

TOKİ KURA ÇEKİMİ İZLE | İzmir Torbalı, Seferihisar TOKİ kura sonuç ekranı 2023! Kazananların isimleri...

TOKİ İzmir kura sonuç sorgulama ekranı arama motorlarında hız kazandı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projesi olarak adlandırılan TOKİ konut projesi ile kura çekilişleri ülkemizde yaşanan depremlerin ardından yeniden başladı. 8 ve 14 Mart tarihleri arasında ise İzmir'de TOKİ konutları çekiliş ile hak sahiplerini bulacak. Peki, İzmir kura sonucu saat kaçta açıklanacak? İşte İzmir TOKİ nihai isim listesi sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 11.03.2023 10:02 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 17:10
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TOKİ KURA ÇEKİMİ İZLE | İzmir Torbalı, Seferihisar TOKİ kura sonuç ekranı 2023! Kazananların isimleri...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekim heyecanı İzmir ile devam ediyor. Deprem felaketi sonrasında bir süreliğine ertelenen kuralar yeniden başladı.11 Mart 2023 Cumartesi günü İzmir'in Torbalı, Seferihisar ilçelerinde yapılan çekilişlerin sonuçları başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. İşte, TOKİ kura çekimi canlı yayın ekranı ve nihai isim listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ KURA ÇEKİMİ İZLE | İzmir Torbalı, Seferihisar TOKİ kura sonuç ekranı 2023! Kazananların isimleri...

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ İzmir kura çekilişi bugün (10 Mart 2023 Cuma) saat 10.00'da başladı.

Çekiliş, Sabancı Kültür Merkezi'nde yapılıyor.

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TOKİ KURA ÇEKİMİ İZLE | İzmir Torbalı, Seferihisar TOKİ kura sonuç ekranı 2023! Kazananların isimleri...

İZMİR TOKİ KURA CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

İZMİR TOKİ KURA CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ KURA ÇEKİMİ İZLE | İzmir Torbalı, Seferihisar TOKİ kura sonuç ekranı 2023! Kazananların isimleri...

TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA

TOKİ kura çekimi sonuçları resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ kura çeklişinde isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ KURA ÇEKİMİ İZLE | İzmir Torbalı, Seferihisar TOKİ kura sonuç ekranı 2023! Kazananların isimleri...

İZMİR İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

İZMİR MERKEZ: 3479 konut
MENEMEN: 1500 konut
GÜZELBAHÇE: 750 konut
URLA: 300 konut
SELÇUK: 300 konut