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TOKİ KURA ÇEKİMİ İZLE | İzmir Torbalı, Seferihisar TOKİ kura sonuç ekranı 2023! Kazananların isimleri...
TOKİ İzmir kura sonuç sorgulama ekranı arama motorlarında hız kazandı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projesi olarak adlandırılan TOKİ konut projesi ile kura çekilişleri ülkemizde yaşanan depremlerin ardından yeniden başladı. 8 ve 14 Mart tarihleri arasında ise İzmir'de TOKİ konutları çekiliş ile hak sahiplerini bulacak. Peki, İzmir kura sonucu saat kaçta açıklanacak? İşte İzmir TOKİ nihai isim listesi sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 11.03.2023 10:02Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 17:10