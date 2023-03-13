13 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | Tekirdağ Çorlu 2+1,3+1 TOKİ kura sonuçları 2023! Kazananların isimleri...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | Tekirdağ Çorlu 2+1,3+1 TOKİ kura sonuçları 2023! Kazananların isimleri...

TOKİ Tekirdağ kura sonuçları sorgulama ekranı arama motorlarında hız kazandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı depremlerin ardından yeniden başladı. 8 Mart'tan itibaren çekilecek kuralar 14 Mart tarihine kadar devam edecek. Peki, Tekirdağ TOKİ kura sonucu ne zaman açıklanacak? İşte Tekirdağ TOKİ kura sonuçları isim isim liste!

Giriş Tarihi: 13.03.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 17:19
  • 1
  • 18
TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | Tekirdağ Çorlu 2+1,3+1 TOKİ kura sonuçları 2023! Kazananların isimleri...

TOKİ Tekirdağ Çorlu kura sonuçları isim listesi! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı, Kahramanmaraş depremlerin ardından kaldığı yerden devam ediyor. TOKİ sosyal kura takvimine göre Tekirdağ TOKİ kura tarihi belli oldu.Başvuruda bulunanlar, TOKİ Tekirdağ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, TOKİ Tekirdağ kura sonuçları sorgulama ekranı e-devlet!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | Tekirdağ Çorlu 2+1,3+1 TOKİ kura sonuçları 2023! Kazananların isimleri...

TEKİRDAĞ TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ yeni kura takvimine göre Tekirdağ 3 bin 98 TOKİ konut kurası 13-14 Mart 2023 tarihlerinde İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu'nda saat 10.00'da çekilecek.

  • 3
  • 18
TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | Tekirdağ Çorlu 2+1,3+1 TOKİ kura sonuçları 2023! Kazananların isimleri...

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya TOKİ resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

  • 4
  • 18
TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | Tekirdağ Çorlu 2+1,3+1 TOKİ kura sonuçları 2023! Kazananların isimleri...

TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUCU (İSİM LİSTESİ) SORGULAMA

TOKİ Tekirdağ kura çekilişi tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sonuçlar ve isim listesi için sorgulama yapılabilecek.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

  • 5
  • 18
TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | Tekirdağ Çorlu 2+1,3+1 TOKİ kura sonuçları 2023! Kazananların isimleri...

TEKİRDA KURA ÇEKİLECEK İLÇELER

Çorlu 2 bin 210 konut kurası 13 Mart 2023

Süleymaniye 500 konut kurası 14 Mart 2023