TOKİ KARACABEY KURA SONUÇLARI | TOKİ BURSA İLÇE KURA TAKVİMİ! TOKİ Bursa 3.316 konut kura çekilişi NİHAİ ve YEDEK İSİM LİSTESİ!

TOKİ Karacabey kura sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerini belirleme kuraları tüm hızıyla sürüyor. Peki TOKİ Bursa kura çekiliş ne zaman? Bursa TOKİ kura sonuçları açıklan mı?