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Haberler Galeri TOKİ KARACABEY KURA SONUÇLARI | TOKİ Bursa 3.316 konut kura çekilişi NİHAİ ve YEDEK İSİM LİSTESİ! TOKİ BURSA İLÇE KURA TAKVİMİ

TOKİ KARACABEY KURA SONUÇLARI | TOKİ Bursa 3.316 konut kura çekilişi NİHAİ ve YEDEK İSİM LİSTESİ! TOKİ BURSA İLÇE KURA TAKVİMİ

TOKİ Bursa kura çekilişi 23 Ocak itibarıyla başladı. İnşa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişleri 28 Ocak tarihine kadar sürecek. Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Karacabey gibi ilçelerde konutlar yapılacak. Peki TOKİ Karacabey kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Bursa kura çekilişi ne zaman?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2023 09:51
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TOKİ KARACABEY KURA SONUÇLARI | TOKİ Bursa 3.316 konut kura çekilişi NİHAİ ve YEDEK İSİM LİSTESİ! TOKİ BURSA İLÇE KURA TAKVİMİ

TOKİ Karacabey kura sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerini belirleme kuraları tüm hızıyla sürüyor. Peki TOKİ Bursa kura çekiliş ne zaman? Bursa TOKİ kura sonuçları açıklan mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ KARACABEY KURA SONUÇLARI | TOKİ Bursa 3.316 konut kura çekilişi NİHAİ ve YEDEK İSİM LİSTESİ! TOKİ BURSA İLÇE KURA TAKVİMİ

TOKİ BURSA 23 OCAK KURA ÇEKİLİŞİ İZLE

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TOKİ KARACABEY KURA SONUÇLARI | TOKİ Bursa 3.316 konut kura çekilişi NİHAİ ve YEDEK İSİM LİSTESİ! TOKİ BURSA İLÇE KURA TAKVİMİ

TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bursa TOKİ kura çekimi 23 – 28 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

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TOKİ KARACABEY KURA SONUÇLARI | TOKİ Bursa 3.316 konut kura çekilişi NİHAİ ve YEDEK İSİM LİSTESİ! TOKİ BURSA İLÇE KURA TAKVİMİ

TOKİ BURSA İLÇE KURA TARİHLERİ

Karacabey Yenikaraağaç Mahallesi 23.01.2021 10.00

Nilüfer İlçesi 25.01.2021 10.00

Orhangazi İlçesi Arapzade Mahallesi 25.01.2021 10.00

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TOKİ KARACABEY KURA SONUÇLARI | TOKİ Bursa 3.316 konut kura çekilişi NİHAİ ve YEDEK İSİM LİSTESİ! TOKİ BURSA İLÇE KURA TAKVİMİ

Gürsu İlçesi Dışkayaköyü Mahallesi 26.01.2021 10.00

İnegöl İlçesi Karalar Mahallesi 26.01.2021 10.00

Kestel İlçesi Seymen Mahallesi 26.01.2021 10.00