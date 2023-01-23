23 Ocak 2023, Pazartesi
TOKİ KARACABEY KURA SONUÇLARI | TOKİ Bursa 3.316 konut kura çekilişi NİHAİ ve YEDEK İSİM LİSTESİ! TOKİ BURSA İLÇE KURA TAKVİMİ
TOKİ Bursa kura çekilişi 23 Ocak itibarıyla başladı. İnşa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişleri 28 Ocak tarihine kadar sürecek. Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Karacabey gibi ilçelerde konutlar yapılacak. Peki TOKİ Karacabey kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Bursa kura çekilişi ne zaman?
Giriş Tarihi: 23.01.2023 09:51
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