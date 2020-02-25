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TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi! toki.gov.tr 2+1 ve 3+1 TOKİ Seferihisar çekiliş sonuçları!

TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi için toki.gov.tr adresinde araştırma yapılıyor. toki.gov.tr TOKİ Seferihisar çekiliş sonuçları için başvuru yapan vatandaşlar yoğun araştırma yapıyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak Seferihisar projesinde toplamda 1000 konut yapılacak. 700 konut 2+1 tipi, 300 konut ise 3+1 tipi şeklinde inşa edilecek. Peki, TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 25.02.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 09:54
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TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi! toki.gov.tr 2+1 ve 3+1 TOKİ Seferihisar çekiliş sonuçları!

TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları için nefesler tutuldu. Binlerce kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ Seferihisar çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. TOKİ 100 bin sosyal konut projeleri için kura çekilişleri devam ediyor. 25 Şubat Salı günü saat 11:00'de başlayacak TOKİ Seferihisar kura çekimi sonucunda toplamda 1000 konut sahibini bulacak. Seferihisar ilçesinde 700 konut 2+1 tipinde, 300 konut ise 3+1 tipinde inşa edilecek. TOKİ İzmir Seferihisar kura çekiliş sonuçları isim listesi haberimizde yer alacak.

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TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi! toki.gov.tr 2+1 ve 3+1 TOKİ Seferihisar çekiliş sonuçları!

TOKİ İZMİR SEFERİHİSAR KURA SONUÇLARI

25 Şubat TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi yayınlanmadı. Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından listenin yayınlanması bekleniyor.

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TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi! toki.gov.tr 2+1 ve 3+1 TOKİ Seferihisar çekiliş sonuçları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi için 16 Aralık 2019- 15 Ocak 2020 tarihleri arasında başvurular alınmıştı.

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TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi! toki.gov.tr 2+1 ve 3+1 TOKİ Seferihisar çekiliş sonuçları!

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi! toki.gov.tr 2+1 ve 3+1 TOKİ Seferihisar çekiliş sonuçları!

Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.