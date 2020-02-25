TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi! toki.gov.tr 2+1 ve 3+1 TOKİ Seferihisar çekiliş sonuçları!

TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi için toki.gov.tr adresinde araştırma yapılıyor. toki.gov.tr TOKİ Seferihisar çekiliş sonuçları için başvuru yapan vatandaşlar yoğun araştırma yapıyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak Seferihisar projesinde toplamda 1000 konut yapılacak. 700 konut 2+1 tipi, 300 konut ise 3+1 tipi şeklinde inşa edilecek. Peki, TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…