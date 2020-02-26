TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesi! – 2020 TOKİ Aliağa 750 konut çekiliş sonuçları açıklandı mı?

TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesi on binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. TOKİ Aliağa çekiliş sonuçları için toki.gov.tr adresi araştırılıyor. İzmir'de TOKİ kura çekilişi devam ediyor. Türkiye geneline inşa edilecek ve Başkan Erdoğan'ın himayesinde yapılacak 100 bin sosyal konut projelerine milyonlarca kişi başvurmuştu. TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesi 2+1 ve 3+1 konutlar için ayrı ayrı yayınlanacak. Aliağa'da inşa edilecek 750 konutun 525'i 2+1tipinde, 225'i ise 3+1 tipinde inşa edilecek. İşte, TOKİ İzmir Aliağa çekiliş sonuçları…