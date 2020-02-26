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TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesi! – 2020 TOKİ Aliağa 750 konut çekiliş sonuçları açıklandı mı?

TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesi on binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. TOKİ Aliağa çekiliş sonuçları için toki.gov.tr adresi araştırılıyor. İzmir'de TOKİ kura çekilişi devam ediyor. Türkiye geneline inşa edilecek ve Başkan Erdoğan'ın himayesinde yapılacak 100 bin sosyal konut projelerine milyonlarca kişi başvurmuştu. TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesi 2+1 ve 3+1 konutlar için ayrı ayrı yayınlanacak. Aliağa'da inşa edilecek 750 konutun 525'i 2+1tipinde, 225'i ise 3+1 tipinde inşa edilecek. İşte, TOKİ İzmir Aliağa çekiliş sonuçları…

Giriş Tarihi: 26.02.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 11:19
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TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesi! – 2020 TOKİ Aliağa 750 konut çekiliş sonuçları açıklandı mı?

2020 TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları merakla bekleniyor. TOKİ İzmir Aliağa çekiliş sonuçları isim listesi yayınlandı mı? Başkan Erdoğan'ın himayesinde yaptırılacak TOKİ konutları için çekiliş heyecanı sürüyor. Kuranın kendisine çıktığını öğrenen vatandaşlar ev sahibi olmanın sevincini yaşıyor. İzmir'in Aliağa ilçesinde inşa edilecek 750 konut için bugün kura çekilişi yapılıyor. Çekilişte adları okunan kişiler ev sahibi olacak. İşte, TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesi!

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TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesi! – 2020 TOKİ Aliağa 750 konut çekiliş sonuçları açıklandı mı?

TOKİ İZMİR ALİAĞA KURA SONUÇLARI!

2020 TOKİ Aliağa çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde 2+1 ve 3+1 isim listesini öğrenebilirsiniz.

TOKİ KARABAĞLAR KURA SONUÇLARI SORGULA

TOKİ SEFERİHİSAR KURA SONUÇLARI SORGULA

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TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesi! – 2020 TOKİ Aliağa 750 konut çekiliş sonuçları açıklandı mı?

HAK KAZANAMAYANLAR PARASINI ALIYOR

Kurada konut almaya hak kazanamayan vatandaşlar bu bedeli geri alabilecek. Dar gelirli vatandaşlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 0.49 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek.

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TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesi! – 2020 TOKİ Aliağa 750 konut çekiliş sonuçları açıklandı mı?

2+1 konutların fiyatları 140 bin ila 180 bin lira arasında, 3+1 konutların fiyatları ise 160 bin lira ile 210 bin lira arasında değişecek.

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TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesi! – 2020 TOKİ Aliağa 750 konut çekiliş sonuçları açıklandı mı?

ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.