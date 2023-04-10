TOKİ İstanbul Avrupa Yakası KURA SONUÇLARI | Arnavutköy, Esenler, Başakşehir ilçelerinin kura çekimi! 2+1, 3+1 daire Nihai ve Yedek isim listesi!

TOKİ İstanbul kura çekilişi tüm hızıyla sürüyor. Mart sonunda Anadolu Yakası'nın 2+1, 3+1 daire hak sahipleri belli olurken 1 Nisan itibarıyla Avrupa Yakası'ndaki ilçelerin isim listeleri ortaya çıkmaya başladı. Arnavutköy, Esenler ve Başakşehir olmak üzere toplam 3 ilçede TOKİ kuraları sürüyor. Peki TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?