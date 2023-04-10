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Haberler Galeri TOKİ İstanbul Avrupa Yakası KURA SONUÇLARI | Arnavutköy, Esenler, Başakşehir ilçelerinin kura çekimi! 2+1, 3+1 daire Nihai ve Yedek isim listesi!

TOKİ İstanbul Avrupa Yakası KURA SONUÇLARI | Arnavutköy, Esenler, Başakşehir ilçelerinin kura çekimi! 2+1, 3+1 daire Nihai ve Yedek isim listesi!

TOKİ İstanbul kura çekilişi tüm hızıyla sürüyor. Mart sonunda Anadolu Yakası'nın 2+1, 3+1 daire hak sahipleri belli olurken 1 Nisan itibarıyla Avrupa Yakası'ndaki ilçelerin isim listeleri ortaya çıkmaya başladı. Arnavutköy, Esenler ve Başakşehir olmak üzere toplam 3 ilçede TOKİ kuraları sürüyor. Peki TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 10:07
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TOKİ İstanbul Avrupa Yakası KURA SONUÇLARI | Arnavutköy, Esenler, Başakşehir ilçelerinin kura çekimi! 2+1, 3+1 daire Nihai ve Yedek isim listesi!

TOKİ Avrupa Yakası kura sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. 250 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında inşa edilecek olan 2+1, 3+1 dairelerin sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ kura çekilişlerine başvuruda bulundu. 81 ilde gerçekleşen dev projede sıra İstanbul iline geldi. Peki TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler...

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TOKİ İstanbul Avrupa Yakası KURA SONUÇLARI | Arnavutköy, Esenler, Başakşehir ilçelerinin kura çekimi! 2+1, 3+1 daire Nihai ve Yedek isim listesi!

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kura takvimine göre, "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

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TOKİ İstanbul Avrupa Yakası KURA SONUÇLARI | Arnavutköy, Esenler, Başakşehir ilçelerinin kura çekimi! 2+1, 3+1 daire Nihai ve Yedek isim listesi!

16 Mart'ta başlayan Tuzla kuraları, 29 Mart 2023 Çarşamba günü sona erdi. TOKİ İstanbul Çatalca ve Silivri kura çekimi ise 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

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TOKİ İstanbul Avrupa Yakası KURA SONUÇLARI | Arnavutköy, Esenler, Başakşehir ilçelerinin kura çekimi! 2+1, 3+1 daire Nihai ve Yedek isim listesi!

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından Tuzla'da 20 bin, Çatalca'da 540 Silivri'de ise 200 konut hak sahiplerini buldu.

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TOKİ İstanbul Avrupa Yakası KURA SONUÇLARI | Arnavutköy, Esenler, Başakşehir ilçelerinin kura çekimi! 2+1, 3+1 daire Nihai ve Yedek isim listesi!

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi takip ediliyor:

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