HaberlerGaleriTOKİ İlk İş Yerim kura TAKVİMİ | 12 ilde 3.106 iş yerinin kurası çekilecek! Bakan Kurum tarihleri duyurdu: İzmir, Konya, Ankara... İL İL TARİHLER
TOKİ İlk İş Yerim kura TAKVİMİ | 12 ilde 3.106 iş yerinin kurası çekilecek! Bakan Kurum tarihleri duyurdu: İzmir, Konya, Ankara... İL İL TARİHLER
TOKİ dar gelirli aileler için uygulamaya koyduğu konut projesi kapsamında İlk İş Yeri kuraları başlıyor. 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından ara verilen 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekilişleri devam ediyor. İlk Evim Arsa kuralarının ardından İlk İş Yerim kura takvimi de açıklandı. Aralarında Ankara, İzmir, Konya gibi illerinde bulunduğu liste haberimizde...