12 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TOKİ' den uygun fiyatlı ev müjdesi! 2+1, 3+1 daire ödeme planı! 973 bin TL'ye ayda 4.000 TL taksitle ev alabilirsiniz!

TOKİ' den uygun fiyatlı ev müjdesi! 2+1, 3+1 daire ödeme planı! 973 bin TL'ye ayda 4.000 TL taksitle ev alabilirsiniz!

TOKİ müjdeyi duyurdu! Uygun fiyatlı dairelere satışa çıkıyor! Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Türkiye'nin dört bir yanında toplumun her kesimine uygun, modern ve ekonomik konutlar inşa etme misyonu doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Eylül ayında yayınlanan konut ilanları, özellikle dar gelirli vatandaşlar için umut ışığı oluyor. İşte, TOKİ'nin satışa sunacağı daireler ve fiyatları...

Giriş Tarihi: 12.09.2023 05:53 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023 05:54
  • 1
  • 16
TOKİ’ den uygun fiyatlı ev müjdesi! 2+1, 3+1 daire ödeme planı! 973 bin TL’ye ayda 4.000 TL taksitle ev alabilirsiniz!

TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere müjde! 2023 Eylül ayı boyunca başvuruların alınacağı TOKİ, aylık 4.000 TL gibi uygun taksitlerle daire alma imkanı sunuyor. İşte, TOKİ'nin satışa çıkaracağı 2+1, 3+1 evler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
TOKİ’ den uygun fiyatlı ev müjdesi! 2+1, 3+1 daire ödeme planı! 973 bin TL’ye ayda 4.000 TL taksitle ev alabilirsiniz!

PROJE ADI: Erzurum ili, aşkale kandilli 96 adet konut

Satış grubu: Orta gelir

Satışa sunulan: 10

Satış türü: Kuralı satış

Başvuru tarihi: 04.09.2023 - 08.09.2023

Kura açık artırma tarihi: 14.09.2023

ERZURUM KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 3
  • 16
TOKİ’ den uygun fiyatlı ev müjdesi! 2+1, 3+1 daire ödeme planı! 973 bin TL’ye ayda 4.000 TL taksitle ev alabilirsiniz!

BRÜT M2: 106,63

ODA SAYISI: 3+1

PEŞİNAT ORANI: %25,00

PEŞİNAT TUTARI: 243.240,71

VADE SAYISI: 180

BAŞLANGIÇ TAKSİT BEDELİ: 4.054,01

  • 4
  • 16
TOKİ’ den uygun fiyatlı ev müjdesi! 2+1, 3+1 daire ödeme planı! 973 bin TL’ye ayda 4.000 TL taksitle ev alabilirsiniz!

ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

• T.C. vatandaşı olması,
• Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),
• Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),
• Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)
• Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),
• Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 14.000 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 14.000 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 16.000 TL olarak uygulanmaktadır.)
• Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması,

  • 5
  • 16
TOKİ’ den uygun fiyatlı ev müjdesi! 2+1, 3+1 daire ödeme planı! 973 bin TL’ye ayda 4.000 TL taksitle ev alabilirsiniz!

Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

1. Kategori olan"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin"
2. Kategori olan"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın"
3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın
4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının"
başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.