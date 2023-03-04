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TOKİ çekilişi ne zaman başlayacak? TOKİ İzmir, Tekirdağ, Edirne kura sonuçları AÇIKLANDI mı? MART 2023 KURA TAKVİMİ
"TOKİ İzmir, Tekirdağ, Edirne kura sonuçları belli oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim' kapsamında kura çekilişleri Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle ertlendi. Başvuruda bulunan vatandaşlar, kuraların çekileceği tarihi merak ediyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman? İşte TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı