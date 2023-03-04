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Haberler Galeri TOKİ çekilişi ne zaman başlayacak? TOKİ İzmir, Tekirdağ, Edirne kura sonuçları AÇIKLANDI mı? MART 2023 KURA TAKVİMİ

TOKİ çekilişi ne zaman başlayacak? TOKİ İzmir, Tekirdağ, Edirne kura sonuçları AÇIKLANDI mı? MART 2023 KURA TAKVİMİ

"TOKİ İzmir, Tekirdağ, Edirne kura sonuçları belli oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim' kapsamında kura çekilişleri Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle ertlendi. Başvuruda bulunan vatandaşlar, kuraların çekileceği tarihi merak ediyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman? İşte TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 04.03.2023 13:45
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TOKİ çekilişi ne zaman başlayacak? TOKİ İzmir, Tekirdağ, Edirne kura sonuçları AÇIKLANDI mı? MART 2023 KURA TAKVİMİ

Ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle TOKİ sosyal konut kura çekilişleri bir süreliğine ertelendi. Daha önce açıklanan TOKİ kura takvimine göre Şubat ayının başında İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kura çekilişleri yapılması bekleniyordu. Bu noktada vatandaşlar "TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?", TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte TOKİ kuraları hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ çekilişi ne zaman başlayacak? TOKİ İzmir, Tekirdağ, Edirne kura sonuçları AÇIKLANDI mı? MART 2023 KURA TAKVİMİ

TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişleri ertelendi. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği açıklandı.

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TOKİ çekilişi ne zaman başlayacak? TOKİ İzmir, Tekirdağ, Edirne kura sonuçları AÇIKLANDI mı? MART 2023 KURA TAKVİMİ

TOKİ İZMİR, AFYONKARAHİSAR, EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişleri deprem nedeniyle ertelendi. Kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarih ise henüz belli olmadı.

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TOKİ çekilişi ne zaman başlayacak? TOKİ İzmir, Tekirdağ, Edirne kura sonuçları AÇIKLANDI mı? MART 2023 KURA TAKVİMİ

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ 2023 NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekilişleri ikinci bir açıklamaya kadar ertelendi. Konuyla ilgili güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

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TOKİ çekilişi ne zaman başlayacak? TOKİ İzmir, Tekirdağ, Edirne kura sonuçları AÇIKLANDI mı? MART 2023 KURA TAKVİMİ

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi e devlet üzerinden öğrenilebilir.