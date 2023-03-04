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Haberler Galeri TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER 2023 | TOKİ Anadolu Yakası kuraya hak kazananların İSİMLERİ! Tuzla, Silivri, Çatalca

TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER 2023 | TOKİ Anadolu Yakası kuraya hak kazananların İSİMLERİ! Tuzla, Silivri, Çatalca

TOKİ Anadolu Yakası kura çekimine hak kazananlar belli oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişlerine ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle ara verildi. 2+1 ve 3+1 sosyal konutun hak sahiplerinin belirleneceği TOKİ İstanbul kura çekimi için heyecanlı bekleyiş devam ederken adayların başvuruları değerlendirildi. TOKİ İstanbul konut başvurusu iptal edilenler listesi, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanmıştı. Şimdi ise Anadolu Yakası TOKİ evlerine başvuranların kabul ve reddedilenler listesi yayınlandı. İşte, başvurusu kabul edilenler...

Giriş Tarihi: 04.03.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 12:49
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TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER 2023 | TOKİ Anadolu Yakası kuraya hak kazananların İSİMLERİ! Tuzla, Silivri, Çatalca

İstanbul TOKİ kura çekiliş tarihi merak konusu olurken, başvuru yapanlar TOKİ tarafından değerlendirmeye alındı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 81 il genelinde toplamda 250 bin konut inşa edilecek. İstanbul Anadolu Yakası konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isimleri yayınlandı. İşte, TOKİ Tuzla, Silivri, Çatalca konut başvurusu reddedilenlerin isim listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER 2023 | TOKİ Anadolu Yakası kuraya hak kazananların İSİMLERİ! Tuzla, Silivri, Çatalca

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ İstanbul kura tarihi henüz belli olmadı. Etaplar halinde ilerleyen TOKİ kuraları için Mart ayında tamamlanacak açıklaması yapılmıştı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 11 ili etkiledi. Çok sayıda bina yıkıldı ve kayıplar verildi. Deprem felaketi nedeniyle kuralar da ertelendi.

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TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER 2023 | TOKİ Anadolu Yakası kuraya hak kazananların İSİMLERİ! Tuzla, Silivri, Çatalca

TOKİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI İSİM LİSTESİ

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Avrupa Yakası 2023 kura çekimine katılacaklar ve katılamayacakların isimleri belli oldu. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul Avrupa Yakası'nda kuraya çekimine hak kazananların katılacakları kuraların tarihi ise henüz belli olmadı.

TOKİ İSTANBUL BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER

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TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER 2023 | TOKİ Anadolu Yakası kuraya hak kazananların İSİMLERİ! Tuzla, Silivri, Çatalca

İSTANBUL TOKİ TUZLA, SİLİVRİ, ÇATALCA SOSYAL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ

Aynı zamanda Tuzla, Silivri, Çatalca ilçelerinde başvurusu kabul edilenlerin isimleri de açıklandı.

ÇATALCA VE SİLİVRİ KURAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ

SİLİVRİ TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLERİN LİSTESİ

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TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER 2023 | TOKİ Anadolu Yakası kuraya hak kazananların İSİMLERİ! Tuzla, Silivri, Çatalca

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

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