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TOKİ BAŞAKŞEHİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | TOKİ İstanbul Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura sonuçları isim listesi! Genç, engelli, emekli...
TOKİ Arnavutköy kura çekimi canlı izle! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı İstanbul Avrupa Yakası'nda devam ediyor. TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekilişi 1 Nisan'da başlamıştı ve 19 Nisan 'a kadar sürecek. Kura sonuçları e-Devlet ekranından sorgulanabiliyor. Başvuruda bulunanlar isim listesini öğrenmek istiyor. Peki, 2+1 3+1 TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? İşte, TOKİ e-devlet İstanbul kura sonucu öğrenme ekranı!
Giriş Tarihi: 05.04.2023 13:49Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 13:53