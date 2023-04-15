15 Nisan 2023, Cumartesi
TOKİ Avrupa Yakası SONUÇLARI TAM LİSTE | 2+1, 3+1 daire...
TOKİ Başakşehir, Esenler kura isim listesi öğrenilmeye çalışılıyor. 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem yıkıcı etkilere neden olurken TOKİ konutlarına hiçbir şey olmaması ilgiyi arttırdı. 81 ilde başlatılan konut projesinin hak sahipliği kura çekilişi 19 Nisan'da İstanbul ilinin tamamlanmasıyla son bulacak. İşte TOKİ Başakşehir, Esenler kura sonuçları isim listesi PDF...
Giriş Tarihi: 15.04.2023 10:16 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 10:16
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