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Haberler Galeri TOKİ Avrupa Yakası SONUÇLARI TAM LİSTE | 2+1, 3+1 daire...

TOKİ Avrupa Yakası SONUÇLARI TAM LİSTE | 2+1, 3+1 daire...

TOKİ Başakşehir, Esenler kura isim listesi öğrenilmeye çalışılıyor. 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem yıkıcı etkilere neden olurken TOKİ konutlarına hiçbir şey olmaması ilgiyi arttırdı. 81 ilde başlatılan konut projesinin hak sahipliği kura çekilişi 19 Nisan'da İstanbul ilinin tamamlanmasıyla son bulacak. İşte TOKİ Başakşehir, Esenler kura sonuçları isim listesi PDF...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2023 10:16 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 10:16
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TOKİ Başakşehir, Esenler NİHAİ ve YEDEK kura CANLI İZLE! 15 NİSAN 2023 TOKİ Avrupa Yakası SONUÇLARI TAM LİSTE | 2+1, 3+1 daire...

TOKİ İstanbul kura sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan 2+1, 3+1 dairelerin hak sahipliği kura çekilişi sürüyor. 1 Nisan'da başlayan İstanbul TOKİ kuraları 19 Nisan itibarıyla son bulacak. Peki TOKİ Başakşehir, Esenler kura sonuçları açıklandı mı? İşte sonuç sorgulama ekranı...

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TOKİ Başakşehir, Esenler NİHAİ ve YEDEK kura CANLI İZLE! 15 NİSAN 2023 TOKİ Avrupa Yakası SONUÇLARI TAM LİSTE | 2+1, 3+1 daire...

TOKİ AVRUPA YAKASI KURA CANLI İZLE!

TOKİ Başakşehir, Esenler kura sonuçları tam liste henüz oluşmadı. 1 Nisan tarihinde başlayan kura çekilişlerinin 19 Nisan'da son bulmasıyla hak kazananlar isim listesi netleşecek.

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TOKİ Başakşehir, Esenler NİHAİ ve YEDEK kura CANLI İZLE! 15 NİSAN 2023 TOKİ Avrupa Yakası SONUÇLARI TAM LİSTE | 2+1, 3+1 daire...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kura takvimine göre, "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

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TOKİ Başakşehir, Esenler NİHAİ ve YEDEK kura CANLI İZLE! 15 NİSAN 2023 TOKİ Avrupa Yakası SONUÇLARI TAM LİSTE | 2+1, 3+1 daire...

16 Mart'ta başlayan Tuzla kuraları, 29 Mart 2023 Çarşamba günü sona erdi. TOKİ İstanbul Çatalca ve Silivri kura çekimi ise 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

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TOKİ Başakşehir, Esenler NİHAİ ve YEDEK kura CANLI İZLE! 15 NİSAN 2023 TOKİ Avrupa Yakası SONUÇLARI TAM LİSTE | 2+1, 3+1 daire...

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından Tuzla'da 20 bin, Çatalca'da 540 Silivri'de ise 200 konut hak sahiplerini buldu.