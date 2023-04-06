HaberlerGaleriTOKİ Avrupa Yakası SONUÇLARI TAM LİSTE | TOKİ Başakşehir, Esenler NİHAİ ve YEDEK kura sonuç | 2+1, 3+1 daire...
TOKİ Avrupa Yakası SONUÇLARI TAM LİSTE | TOKİ Başakşehir, Esenler NİHAİ ve YEDEK kura sonuç | 2+1, 3+1 daire...
TOKİ İstanbul kura sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan 2+1, 3+1 dairelerin hak sahipliği kura çekilişi sürüyor. 1 Nisan'da başlayan İstanbul TOKİ kuraları 19 Nisan itibarıyla son bulacak. Peki TOKİ Başakşehir, Esenler kura sonuçları açıklandı mı? İşte sonuç sorgulama ekranı...