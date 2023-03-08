TOKİ ARSA KURA SONUÇ EKRANI 2023 | 8 Mart Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya TOKİ müstakil arsa hak sahipleri listesi...

YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

Yeni TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu.