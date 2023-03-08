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Haberler Galeri TOKİ ARSA KURA SONUÇ EKRANI 2023 | 8 Mart Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya TOKİ müstakil arsa hak sahipleri listesi...

TOKİ ARSA KURA SONUÇ EKRANI 2023 | 8 Mart Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya TOKİ müstakil arsa hak sahipleri listesi...

TOKİ arsa kura sonuçları araştırılan konular arasında yerini aldı. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından yaralar hızlıca sarılmaya başlandı. Bu sebeple öncelik verilen deprem bölgelerinde TOKİ İlk Evim Arsa kuraları başladı. Youtube sayfası üzerinden canlı yayınlanan kura çekilişinin hak sahipleri listesi merak ediliyor. İşte 8 Mart Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya TOKİ müstakil arsa hak sahipleri listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2023 12:10 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 12:10
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TOKİ ARSA KURA SONUÇ EKRANI 2023 | 8 Mart Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya TOKİ müstakil arsa hak sahipleri listesi...

TOKİ İlk Evim Arsa kuraları deprem bölgelerinde hızlıca başladı. 08 Mart Çarşamba günü gerçekleşen çekilişle Kilis'te 275, Hatay'da 275, Elazığ'da 1.650, Malatya'da 550, Adıyaman'da 275, Kahramanmaraş'ta 275 müstakil arsa hak sahibini bulacak. İşte TOKİ İlk Evim Arsam kura sonuç sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ ARSA KURA SONUÇ EKRANI 2023 | 8 Mart Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya TOKİ müstakil arsa hak sahipleri listesi...

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

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TOKİ ARSA KURA SONUÇ EKRANI 2023 | 8 Mart Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya TOKİ müstakil arsa hak sahipleri listesi...

YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

Yeni TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu.

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TOKİ ARSA KURA SONUÇ EKRANI 2023 | 8 Mart Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya TOKİ müstakil arsa hak sahipleri listesi...

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ

TOKİ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ara verilen kura çekimlerinin 6 Mart 2023 Pazartesi günü itibarıyla Ankara'dabaşladığını bildirdi.

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TOKİ ARSA KURA SONUÇ EKRANI 2023 | 8 Mart Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya TOKİ müstakil arsa hak sahipleri listesi...

"İlk Evim, İlk İşyerim" kura çekimlerine 8-14 Mart tarihleri arasında İzmir'den başlayarak beş ilde 21 bin 219 konut için devam edilecek.