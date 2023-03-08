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TOKİ ARSA KURA SONUÇ EKRANI 2023 | 8 Mart Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya TOKİ müstakil arsa hak sahipleri listesi...
TOKİ arsa kura sonuçları araştırılan konular arasında yerini aldı. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından yaralar hızlıca sarılmaya başlandı. Bu sebeple öncelik verilen deprem bölgelerinde TOKİ İlk Evim Arsa kuraları başladı. Youtube sayfası üzerinden canlı yayınlanan kura çekilişinin hak sahipleri listesi merak ediliyor. İşte 8 Mart Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya TOKİ müstakil arsa hak sahipleri listesi...