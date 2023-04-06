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Haberler Galeri TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi PDF 2023 | 2+1, 3+1 TOKİ İstanbul sonuç sorgulama ekranı! Engelli, 65 yaş, şehit ve gazi yakınları...

TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi PDF 2023 | 2+1, 3+1 TOKİ İstanbul sonuç sorgulama ekranı! Engelli, 65 yaş, şehit ve gazi yakınları...

TOKİ Arnavutköy kura sonuçlarına ilişkin detaylar araştırılıyor. TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da Tuzla, Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde 2+1, 3+1 konut inşaatı gerçekleştirecek. Dar gelirli ailelere yönelik kolay ödeme avantajlı TOKİ kura çekilişleri büyük ilgi görüyor. Peki TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi PDF yayımlandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.04.2023 18:48
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TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi PDF 2023 | 2+1, 3+1TOKİ İstanbul sonuç sorgulama ekranı! Engelli, 65 yaş, şehit ve gazi yakınları...

TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi PDF araştırmaları hız kazandı. 1 ila 19 Nisan aralığında gerçekleştirilecek olan TOKİ Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura çekilişleri araştırılıyor. 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremden etkilenmeyen TOKİ konutlarına ilgi daha da arttı. Peki TOKİ İstanbul kura sonuçları belli oldu mu? İşte TOKİ İstanbul sonuç sorgulama ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi PDF 2023 | 2+1, 3+1TOKİ İstanbul sonuç sorgulama ekranı! Engelli, 65 yaş, şehit ve gazi yakınları...

TOKİ ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

TOKİ Arnavutköy kura sonuçları tam liste henüz oluşmadı. 1 Nisan tarihinde başlayan kura çekilişlerinin 19 Nisan'da son bulmasıyla hak kazananlar isim listesi netleşecek.

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TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi PDF 2023 | 2+1, 3+1TOKİ İstanbul sonuç sorgulama ekranı! Engelli, 65 yaş, şehit ve gazi yakınları...

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ Tuzla kura sonuçlarını kura çekilişinin gerçekleştiği günün akşamında e-Devlet üzerinden kolayca öğrenebilirsiniz.

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TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi PDF 2023 | 2+1, 3+1TOKİ İstanbul sonuç sorgulama ekranı! Engelli, 65 yaş, şehit ve gazi yakınları...

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!

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TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi PDF 2023 | 2+1, 3+1TOKİ İstanbul sonuç sorgulama ekranı! Engelli, 65 yaş, şehit ve gazi yakınları...

KAÇ KONUT VERİLECEK?

*Emekliler %20: 50 bin konut

*Gençler %20: 50 bin konut