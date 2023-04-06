HaberlerGaleriTOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi PDF 2023 | 2+1, 3+1 TOKİ İstanbul sonuç sorgulama ekranı! Engelli, 65 yaş, şehit ve gazi yakınları...
TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi PDF 2023 | 2+1, 3+1 TOKİ İstanbul sonuç sorgulama ekranı! Engelli, 65 yaş, şehit ve gazi yakınları...
TOKİ Arnavutköy kura sonuçlarına ilişkin detaylar araştırılıyor. TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da Tuzla, Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde 2+1, 3+1 konut inşaatı gerçekleştirecek. Dar gelirli ailelere yönelik kolay ödeme avantajlı TOKİ kura çekilişleri büyük ilgi görüyor. Peki TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi PDF yayımlandı mı?