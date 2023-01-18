TOKİ ANTALYA MERKEZ KURA SONUÇLARI | Antalya TOKİ kura çekilişi ne zaman? Hangi ilçenin kurası ne zaman çekilecek? 2+1, 3+1 4.600 konut isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişleri devam ediyor. 18 Ocak itibarıyla TOKİ Antalya kura çekilişleri başlarken ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Peki TOKİ Antalya, Manavgat, Serik, Gazipaşa, Kaş, Kemer ilçelerinin kura çekimi ne zaman? TOKİ Antalya Merkez 4.600 konut kura sonuçları nereden öğrenilir?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 18.01.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 09:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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