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Haberler Galeri TOKİ Adıyaman İSİM LİSTESİ | TOKİ Adıyaman kura sonuç listesi yayımlandı mı? MERKEZ, KAHTA, BESNİ, GÖLBASI TOKİ kura çekiliş sonuçları

TOKİ Adıyaman İSİM LİSTESİ | TOKİ Adıyaman kura sonuç listesi yayımlandı mı? MERKEZ, KAHTA, BESNİ, GÖLBASI TOKİ kura çekiliş sonuçları

TOKİ Adıyman kura çekimi sonuçları yayımlandı mı sorusunun cevabı ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği TOKİ kura çekimi ile ilgili detaylar öğrenilmeye çalışılıyor. TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında bugün Merkez, Kahta, Besni ve Gölbaşı ilçelerinin kura çekimleri sonuçlanacak. İşte TOKİ Adıyaman isim listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2022 10:32
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TOKİ Adıyaman İSİM LİSTESİ | TOKİ Adıyaman kura sonuç listesi yayımlandı mı? MERKEZ, KAHTA, BESNİ, GÖLBASI TOKİ kura çekiliş sonuçları

TOKİ Adıyaman kura çekimi bugün saat 10:00'da başladı. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında inşaa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekiminin sonuçları merak ediliyor. Adıyaman'da TOKİ kapsamında toplam 9 ilçede sosyal konut yapılacak. TOKİ Adıyaman kura çekimi 24 ila 25 Kasım aralığında gerçekeleşecek. Peki TOKİ Adıyaman ilinin Merkez, Kahta, Besni ve Gölbaşı ilçeleri kura sonuçları nasıl öğrenilir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Adıyaman İSİM LİSTESİ | TOKİ Adıyaman kura sonuç listesi yayımlandı mı? MERKEZ, KAHTA, BESNİ, GÖLBASI TOKİ kura çekiliş sonuçları

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Bugün saat 10:00'da başlayacak olan Gaziantep TOKİ kura çekimini canlı olarak aşağıdaki linlere tıklayarak izleyebilirsiniz.

TOKİ YOUTUBE CANLI YAYIN İZLE

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TOKİ Adıyaman İSİM LİSTESİ | TOKİ Adıyaman kura sonuç listesi yayımlandı mı? MERKEZ, KAHTA, BESNİ, GÖLBASI TOKİ kura çekiliş sonuçları

TOKİ ADIYAMAN KONUTLARI NEREDE, HANGİ İLÇEDE?

TOKİ Adıyaman evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

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TOKİ Adıyaman İSİM LİSTESİ | TOKİ Adıyaman kura sonuç listesi yayımlandı mı? MERKEZ, KAHTA, BESNİ, GÖLBASI TOKİ kura çekiliş sonuçları

MERKEZ 500 SOSYAL KONUT 24.11.2022 / 10:00

KAHTA 300 SOSYAL KONUT 24.11.2022 / 10:00

BESNİ 500 SOSYAL KONUT PROJESİ 24.11.2022 / 10:00

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TOKİ Adıyaman İSİM LİSTESİ | TOKİ Adıyaman kura sonuç listesi yayımlandı mı? MERKEZ, KAHTA, BESNİ, GÖLBASI TOKİ kura çekiliş sonuçları

GÖLBAŞI 270 SOSYAL KONUT PROJESİ 24.11.2022 / 10:00

ÇELİKHAN 500 SOSYAL KONUT PROJESİ 25.11.2022 / 10:00

SİNCİK 260 SOSYAL KONUT 25.11.2022 / 10:00