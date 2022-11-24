TOKİ Adıyaman İSİM LİSTESİ | TOKİ Adıyaman kura sonuç listesi yayımlandı mı? MERKEZ, KAHTA, BESNİ, GÖLBASI TOKİ kura çekiliş sonuçları

TOKİ Adıyman kura çekimi sonuçları yayımlandı mı sorusunun cevabı ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği TOKİ kura çekimi ile ilgili detaylar öğrenilmeye çalışılıyor. TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında bugün Merkez, Kahta, Besni ve Gölbaşı ilçelerinin kura çekimleri sonuçlanacak. İşte TOKİ Adıyaman isim listesi...