12 Aralık 2023, Salı
TOKİ 5750/100.000 KONUT PROJESİ KURA TARİHİ! 2+1, 3+1 daireler: 2.800 TL- 3.300 TL'den satılacak! TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi...
TOKİ son dakika açıkladı! Kuralar başlıyor! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul Tuzla'da gerçekleştireceği 100.000 Sosyal Konut Kampanyası kapsamındaki projeleri duyurdu. Konut belirleme kurası, 13-14 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ Tuzla kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 12.12.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 15:51
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