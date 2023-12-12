TOKİ 5750/100.000 KONUT PROJESİ KURA TARİHİ! 2+1, 3+1 daireler: 2.800 TL- 3.300 TL’den satılacak! TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul Tuzla bölgesinde gerçekleştireceği büyük çaplı konut kampanyası ile dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında toplamda 3.142 adet konut inşa edilecek.Peki, TOKİ Tuzla konut fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte TOKİ Tuzla kura tarihi ve proje hakkında merak edilenler...