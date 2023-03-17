17 Mart 2023, Cuma
TOKİ 575 arsayı satışa çıkardı! KDV'den muaf yüzde 25 peşinat, 48 ay vade imkanı! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 50 il listede! İşte açık artırma tarihleri
TOKİ 50 ilde toplam 575 arsayı açık arttırmaya çıkardı. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerinde yer aldığı şehirlerde arsalar KDV'den muaf yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade işmkanı ile satılacak. Alıcılar konuya ilişkin detaylar öğrenmeye çalışıyor. Peki TOKİ arsa satışı nereden, nasıl yapılıyor?
Giriş Tarihi: 17.03.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 16:39
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