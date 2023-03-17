TOKİ 575 arsayı satışa çıkardı! KDV’den muaf yüzde 25 peşinat, 48 ay vade imkanı! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 50 il listede! İşte açık artırma tarihleri

HANGİ İLLERDE SATIŞA ÇIKACAK?

Muhammen bedeli 6 milyar 118 milyon 378 bin 622 lira olan yaklaşık 13 milyon 884 bin 920 metrekare büyüklüğündeki Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Batman, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta bulunan 575 arsa, TOKİ tarafından açık artırmayla satılacak.