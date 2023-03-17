17 Mart 2023, Cuma
TOKİ 17 Mart arsa kura çekimi | Eskişehir, Kırklareli, Batman, Denizli, Trabzon, Karaman TOKİ müstakil arsa hak sahipleri listesi…
TOKİ İlk Evim Arsa kuraları tüm hızıyla sürüyor. 17 Mart itibarıyla Eskişehir, Kırklareli, Batman, Denizli, Trabzon, Karaman illerinde müstakil arsaların hak sahipleri belirlenecek. Saat 10.00'da başlayacak olan çekilişin detayları merak ediliyor. Peki TOKİ müşterek arsa sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 17.03.2023 09:11
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