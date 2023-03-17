TOGG kredisi var mı, çıkacak mı? Yerli otomobil taksitle alınabilir mi, şartları neler? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank... TOGG kredisi veren bankalar!

Hem fiyatıyla hem de özellikleriyle tüm dünyayı kendine hayran bırakan yerli ve milli gururumuz TOGG'un ön siparişleri başladı. 27 Mart'a kadar sürecek olan ön siparişlerde 60 bin TL nakit ile kura hakkı kazanabiliyorsunuz. Yerli otomobil T10X modelinin ön sipariş hakkı ve süreciyle ilgili detaylar ise araştırılıyor. Peki TOGG taksitle alınabiliyor mu? TOGG kredisi var mı, nasıl alınır?