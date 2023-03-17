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Haberler Galeri TOGG kredisi var mı, çıkacak mı? Yerli otomobil taksitle alınabilir mi, şartları neler? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank... TOGG kredisi veren bankalar!

TOGG kredisi var mı, çıkacak mı? Yerli otomobil taksitle alınabilir mi, şartları neler? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank... TOGG kredisi veren bankalar!

Hem fiyatıyla hem de özellikleriyle tüm dünyayı kendine hayran bırakan yerli ve milli gururumuz TOGG'un ön siparişleri başladı. 27 Mart'a kadar sürecek olan ön siparişlerde 60 bin TL nakit ile kura hakkı kazanabiliyorsunuz. Yerli otomobil T10X modelinin ön sipariş hakkı ve süreciyle ilgili detaylar ise araştırılıyor. Peki TOGG taksitle alınabiliyor mu? TOGG kredisi var mı, nasıl alınır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.03.2023 13:02 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 13:02
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TOGG kredisi var mı, çıkacak mı? Yerli otomobil taksitle alınabilir mi, şartları neler? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank... TOGG kredisi veren bankalar!

TOGG kredisi var mı, nasıl alınır sorusunun cevabı merak konusu oldu. Vatandaşlar ön sipariş sürecini yakından takip ederek taksitle alım imkanını araştırıyor. TOGG'un Bursa Gemlik'teki üretim üssünde 29 Ekim'de seri üretime başlamasının ve fiyat belirleme sürecinin ardından kamu bankalarının devreye girecek. Peki TOGG taksitle alınabiliyor mu? TOGG kredisi var mı, nasıl alınır? İşte şartlar...

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TOGG kredisi var mı, çıkacak mı? Yerli otomobil taksitle alınabilir mi, şartları neler? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank... TOGG kredisi veren bankalar!

TOGG KREDİSİ VAR MI, VERİLECEK Mİ?

TOGG'un Bursa Gemlik'teki üretim üssünde 29 Ekim'de seri üretime başlamasının ve fiyat belirleme sürecinin ardından kamu bankalarının devreye girerek TOGG'a özel düşük maliyetli finansman sağlayacağı, yılsonuna kadar yaklaşık 20 bin otomobil üretilerek 2030'a kadar 1 milyon aracı teslim edeceği açıklandı.

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TOGG kredisi var mı, çıkacak mı? Yerli otomobil taksitle alınabilir mi, şartları neler? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank... TOGG kredisi veren bankalar!

Buna göre, noter huzurunda satışa sunulacak olan otomobilin adı T10X şeklinde belirlendi. Yapılan açıklamaya göre, otomobil için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore dijital platformu ve TOGG web sitesi üzerinden alınacağı kaydedildi.

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TOGG kredisi var mı, çıkacak mı? Yerli otomobil taksitle alınabilir mi, şartları neler? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank... TOGG kredisi veren bankalar!

TOGG KREDİSİ VEREN BANKALAR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Togg'un finansmanına ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ''Kamu bankaları ile görüşme gerçekleştirdik, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankaları gerekli teşvikleri verecek'' ifadelerini kullanmıştı.

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TOGG kredisi var mı, çıkacak mı? Yerli otomobil taksitle alınabilir mi, şartları neler? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank... TOGG kredisi veren bankalar!

KİMLER TOGG KREDİSİ ALABİLİR?

Bakan Nebati'nin açıklamalarının ardından Togg için bankaların harekete geçmesi ve kısa süre içinde cazip faiz oranlı otomobil kredisi paketlerini açıklaması bekleniyor. Paketler açıklandığında başvuru şartları da netleşmiş olacak.