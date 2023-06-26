26 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı alanlara sigorta müjdesi! SGK düzenlemesinin detayları...

Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı alanlara sigorta müjdesi! SGK düzenlemesinin detayları...

Evde bakım maaşı alanlara sigorta ve zam müjdesi verildi! 2023 Temmuz zammıyla birlikte milyonlarca kişi, SGK kapsamına alınacak. 4 bin 336 lira olan evde bakım maaşı, yeni açıklanan asgari ücret zammı sonrası yükseldi. Peki, zamlı evde bakım maaşları ne kadar kaç TL? İşte evde bakım maaşı sigortası hakkında son dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 26.06.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 08:57
  • 1
  • 17
Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı alanlara sigorta müjdesi! SGK düzenlemesinin detayları...

Evde bakım maaşı alanlara 3'lü müjde! Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından, evde bakım maaşına da zam yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjde sonrası araştırmalar hız kazandı. Evde bakım parası alan vatandaşların hem aylığı artacak hem de sosyal güvencesi olmayanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınmaları sağlanacak. Peki, evde bakım maaşı alanlara sigorta yapılacak mı?, Evde bakım maaşı ne kadar kaç TL olacak? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı alanlara sigorta müjdesi! SGK düzenlemesinin detayları...

EVDE BAKIM ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Milyonlarca vatandaşı doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyen asgari ücrette temmuz ara zammı belli oldu. 2023 yılının Ocak ayında yapılan zammın üzerine yüzde 34 daha yükseltilen asgari ücret net 11 bin 402 TL, brüt ise 13 bin 414 TL oldu.

2023 yılında Evde Bakım maaşı ödemeleri aylık 5 bin 656 TL olacak.

  • 3
  • 17
Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı alanlara sigorta müjdesi! SGK düzenlemesinin detayları...

ÖDEME ALMAK İÇİN NEREYE BAŞVURMAK GEREKİYOR?

Koşulları taşıyanlar sosyal hizmetler müdürlüklerine gerekli evraklarla başvuruda bulunabiliyor. Kurum, beyan edilen evraklar üzerinde gerekli incelemeyi yapıyor.

  • 4
  • 17
Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı alanlara sigorta müjdesi! SGK düzenlemesinin detayları...

Rapor uygunsa, gelir kriteri de tutuyorsa hane ziyaret ediliyor. Hanenin durumu yerinde tespit ediliyor ve sonrasında heyet tarafından nihai karar veriliyor..

  • 5
  • 17
Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı alanlara sigorta müjdesi! SGK düzenlemesinin detayları...

Evde bakım aylığı koşullarının sağlanması durumunda ortalama olarak 2 ay içinde süreç sonuçlandırılıyor. İhtiyaç sahibine bakan kişinin değişmesi durumunda bunu dilekçe ile bildirmek yeterli oluyor..