26 Haziran 2023, Pazartesi
Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı alanlara sigorta müjdesi! SGK düzenlemesinin detayları...
Evde bakım maaşı alanlara sigorta ve zam müjdesi verildi! 2023 Temmuz zammıyla birlikte milyonlarca kişi, SGK kapsamına alınacak. 4 bin 336 lira olan evde bakım maaşı, yeni açıklanan asgari ücret zammı sonrası yükseldi. Peki, zamlı evde bakım maaşları ne kadar kaç TL? İşte evde bakım maaşı sigortası hakkında son dakika gelişmeler...
Giriş Tarihi: 26.06.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 08:57
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