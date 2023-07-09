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Haberler Galeri Taşerona kadro ışığı yandı! 2. torba yasa ile 100 bin işçiye kadro müjdesi! TYP, belediye şirket, 3600 ek gösterge...

Taşerona kadro ışığı yandı! 2. torba yasa ile 100 bin işçiye kadro müjdesi! TYP, belediye şirket, 3600 ek gösterge...

"Taşeron işçiye kadro ne zaman Meclis'e gelecek 2023?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın seçim öncesi çalışma takviminde yer alan taşeron işçiye kadro düzenlemesinde atılacak adımlar, yeni Meclis'in açılmasıyla birlikte gündemin en önemli konularından birisi oldu. Taşerona kadro verilmesini öngören düzenlemenin 2. yeni torba yasa maddeleri arasında yer alıp, almadığı merak konusu oluyor. Peki, 2. torba yasa maddeleri belli oldu mu, neler?, 100 bin işçiye kadro verilecek mi? İşte, taşerona kadro son dakika gelişmeleri 2023!

Giriş Tarihi: 09.07.2023 08:32 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 08:33
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Taşerona kadro ışığı yandı! 2. torba yasa ile 100 bin işçiye kadro müjdesi! TYP, belediye şirket, 3600 ek gösterge...

Taşerona kadro son dakika gelişmeler! Temmuz ayına girilmesiyle birlikte milyonların beklediği emekli ve memur zammı belli oldu. Şimdi ise gözler taşeron işçiye kadro düzenlemesine çevrildi. Seçim öncesi açıklama yapan Vedat Bilgin seçimlerden sonra taşeron işçinin Meclis'te yer alacağını belirtmişti. Binlerce vatandaş, emeklilik ve kadro düzenlemeleri için 2. torba yasayı bekliyor. Peki, taşerona kadro ne zaman verilecek 2023? , torba yasa içeriği ve maddeler neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Taşerona kadro ışığı yandı! 2. torba yasa ile 100 bin işçiye kadro müjdesi! TYP, belediye şirket, 3600 ek gösterge...

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçimlerden sonra taşeron işçinin Meclis'te yer alacağını açıklamıştı. 90 bin taşerona kadro verilmesini öngören düzenlemenin Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

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Taşerona kadro ışığı yandı! 2. torba yasa ile 100 bin işçiye kadro müjdesi! TYP, belediye şirket, 3600 ek gösterge...

90 bin taşerona kadro verilmesini öngören düzenlemenin 2. yeni torba yasa maddeleri arasında yer alması bekleniyor ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

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Taşerona kadro ışığı yandı! 2. torba yasa ile 100 bin işçiye kadro müjdesi! TYP, belediye şirket, 3600 ek gösterge...

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Yeni Meclis'in açılmasının ardından gündeme gelecek ilk konunun taşerona kadro olması bekleniyor.

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Taşerona kadro ışığı yandı! 2. torba yasa ile 100 bin işçiye kadro müjdesi! TYP, belediye şirket, 3600 ek gösterge...

Yaklaşık 100 bin işçiyi kapsayan düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi ön görülüyor.