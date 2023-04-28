29 Nisan 2023, Cumartesi
Tarım Kredi'de BÜYÜK AY SONU indirimi! İşte 28 Nisan-14 Mayıs fiyatı düşen ürünler... Bakmayan pişman olur! 12'li Havlu Kağıt, Tiryaki çay 69.90 TL...
Tarım Kredi Market indirimleri güncellendi. Yeni kataloğun yayımlanmasıyla birlikte vatandaşlar arama motorlarında "Tarım Kredi güncel indirim kataloğu ürün listesi", "Tarım Kredi Market indirimlerinde neler var?" sorusunun cevapları araştırılmaya başlandı. 12'li havlu kağıt 69.95, tiryaki çay 69.90 TL'den başlayan fiyatlarla reyonlarda. İşte Tarım Kredi indirim kataloğu tam liste...
Giriş Tarihi: 28.04.2023 23:32 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 23:32
- 1
- 58
- 2
- 58
- 3
- 58
- 4
- 58
- 5
- 58