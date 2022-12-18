18 Aralık 2022, Pazar
Tarım Kredi Marketlerde YILBAŞI KAMPANYASI BAŞLADI: 18-31 Aralık indirimli katalog!
Tarım Kredi Marketlerde dev yılbaşı indirimleri başladı. Yeni yıl Kooperatif Marketler'le bereket yılı sloganı ile başlatılan kampanya dahilinde birçok ürünün fiyatı düştü. Pekin ördeği 136.90, cips 11.45, çerez 12.90, soğuk çay 8.90'tl'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. İşte 18-31 Aralık Tarım Kredi Market indirim katalogu ürün ve fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 18.12.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 10:15
- 1
- 59
- 2
- 59
- 3
- 59
- 4
- 59
- 5
- 59