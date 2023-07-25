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Haberler Galeri Tarım Kredi Market indirimlerinde son 6 gün! Katalogda yok yok! Çamaşır deterjanı 99.90, Ayçiçek yağı 36.90, Süzme peynir 64.90, zeytin 57.90 TL...

Tarım Kredi Market indirimlerinde son 6 gün! Katalogda yok yok! Çamaşır deterjanı 99.90, Ayçiçek yağı 36.90, Süzme peynir 64.90, zeytin 57.90 TL...

Tarım Kredi Market, temmuz ayında da enflasyonla mücadele kapsamında birçok temel ihtiyaç ürününde indirim uyguluyor. Peynir, tuvalet kağıdı gibi birçok ürün 25-31 Temmuz tarihleri arasında indirimli olarak satışa sunulacak. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde geçerli olan indirimli ürün listesi, tüketicilerin temel ihtiyaçlarına daha uygun fiyatlarla ulaşmasına katkı sağlayacak. İşte fırsat ürünleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.07.2023 22:24 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 22:24
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Tarım Kredi Market indirimlerinde son 6 gün! Katalogda yok yok! Çamaşır deterjanı 99.90, Ayçiçek yağı 36.90, Süzme peynir 64.90, zeytin 57.90 TL...

Tarım Kredi Market, enflasyonla mücadele kapsamında temmuz ayında da fiyat indirimlerine devam ediyor. Gıda ürünlerinden kişisel bakıma kadar birçok kategoride indirim uygulayan market, tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor. Yeni ürün listesinde çay, zeytinyağı, sucuk, peynir, deterjan gibi birçok ürün yer alıyor. Peki Tarım Kredi Market güncel indirimli ürün listesinde neler var?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Market indirimlerinde son 6 gün! Katalogda yok yok! Çamaşır deterjanı 99.90, Ayçiçek yağı 36.90, Süzme peynir 64.90, zeytin 57.90 TL...

Nar suyu 37,90 TL

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Tarım Kredi Market indirimlerinde son 6 gün! Katalogda yok yok! Çamaşır deterjanı 99.90, Ayçiçek yağı 36.90, Süzme peynir 64.90, zeytin 57.90 TL...

Dana Kangal Sucuk 45,75 TL

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Tarım Kredi Market indirimlerinde son 6 gün! Katalogda yok yok! Çamaşır deterjanı 99.90, Ayçiçek yağı 36.90, Süzme peynir 64.90, zeytin 57.90 TL...

Macar salam 46,90 TL

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Tarım Kredi Market indirimlerinde son 6 gün! Katalogda yok yok! Çamaşır deterjanı 99.90, Ayçiçek yağı 36.90, Süzme peynir 64.90, zeytin 57.90 TL...

Somon Steak Dilim 95,90 TL