Tarım Kredi Market indirimlerinde son 6 gün! Katalogda yok yok! Çamaşır deterjanı 99.90, Ayçiçek yağı 36.90, Süzme peynir 64.90, zeytin 57.90 TL...

Tarım Kredi Market, temmuz ayında da enflasyonla mücadele kapsamında birçok temel ihtiyaç ürününde indirim uyguluyor. Peynir, tuvalet kağıdı gibi birçok ürün 25-31 Temmuz tarihleri arasında indirimli olarak satışa sunulacak. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde geçerli olan indirimli ürün listesi, tüketicilerin temel ihtiyaçlarına daha uygun fiyatlarla ulaşmasına katkı sağlayacak. İşte fırsat ürünleri...