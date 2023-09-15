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Haberler Galeri Tarım Kredi Market indirimleri bitiyor! Tost Peyniri 149.90 TL, Gezen Tavuk Yumurtası 36.50 TL, TKS ayran 3.70 TL, Siyah Zeytin 76.00 TL …

Tarım Kredi Market indirimleri bitiyor! Tost Peyniri 149.90 TL, Gezen Tavuk Yumurtası 36.50 TL, TKS ayran 3.70 TL, Siyah Zeytin 76.00 TL …

Tarım Kredi Market'de indimin bitmesine son 2 gün kaldı. Tost Peyniri, Gezen Tavuk Yumurtası, TKS ayran, siyah zeytin ve daha yüzlerce ürünü indirimli etiketi ile satışa sunan market fiyatları baştan aşağı güncellemeye hazırlanıyor. İşte Tarım Kredi indirim kataloğu tam liste…

Giriş Tarihi: 15.09.2023 15:39 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023 15:42
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Tarım Kredi Market indirimleri bitiyor! Tost Peyniri 149.90 TL, Gezen Tavuk Yumurtası 36.50 TL, TKS ayran 3.70 TL, Siyah Zeytin 76.00 TL …

Tarım Kredi Market tüm indirim listesini baştan aşağı yenilemeye hazırlanıyor. Marketlerdeki indirimin sona ermesine ise son 2 gün kaldı. Mevcut indirimden faydalanmak isteyen vatandaşların ise 17 Eylül tarihine kadar marketlere uğraması gerekiyor. Hali hazırda raflarda yer alan ürünler arasında Tarsüt Tost Peyniri 149.90 TL, Sütaş Süzme Peynir 99.90 TL, TK Salamura Siyah Zeytin 76.00 TL, Sütaş Krem Peynir 44.95 TL, TK Gezen Tavuk Yumurtası 36.50 TL, TK Organik Yumurta 39.50 TL, TKS Yoğurt 44.90 TL, TK Ton Balığı 58.90 TL, TKS ayran 3.70 TL, TK Makarna 11.50 TL, Dana Pişmiş Döner 65.90 TL fiyat etiketi ile yer alıyor. Ayrıca Soğan 6.75 TL, Patates 12.75 TL, Domates 16,25 TL, Kavun 7.90 TL, Tuvalet Kağıdı 72.90 TL, Kağıt Havlu 46.90 TL, Selpak Tuvalet Kağıdı 60 TL, Çay 96.90 TL, Sıvı sabun 18.50 TL en çok dikkat çeken ürünler arasında yerini aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Market indirimleri bitiyor! Tost Peyniri 149.90 TL, Gezen Tavuk Yumurtası 36.50 TL, TKS ayran 3.70 TL, Siyah Zeytin 76.00 TL …

Peki Tarım Kredi Market'in bu ay ki güncel indirimli ürünleri arasında neler var? İşte 11-17 Eylül tam indirim listesi;

TARIM KREDİ 11-17 EYLÜL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

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Tarım Kredi Market indirimleri bitiyor! Tost Peyniri 149.90 TL, Gezen Tavuk Yumurtası 36.50 TL, TKS ayran 3.70 TL, Siyah Zeytin 76.00 TL …

Tarsüt Tost Peyniri: 149.90 TL

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Tarım Kredi Market indirimleri bitiyor! Tost Peyniri 149.90 TL, Gezen Tavuk Yumurtası 36.50 TL, TKS ayran 3.70 TL, Siyah Zeytin 76.00 TL …

Sütaş Dilim Tost Peyniri: 16.50 TL

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Tarım Kredi Market indirimleri bitiyor! Tost Peyniri 149.90 TL, Gezen Tavuk Yumurtası 36.50 TL, TKS ayran 3.70 TL, Siyah Zeytin 76.00 TL …

Sütaş Süzme Peynir: 99.90 TL