Tarım Kredi Market indirimleri bitiyor! Tost Peyniri 149.90 TL, Gezen Tavuk Yumurtası 36.50 TL, TKS ayran 3.70 TL, Siyah Zeytin 76.00 TL …

Tarım Kredi Market tüm indirim listesini baştan aşağı yenilemeye hazırlanıyor. Marketlerdeki indirimin sona ermesine ise son 2 gün kaldı. Mevcut indirimden faydalanmak isteyen vatandaşların ise 17 Eylül tarihine kadar marketlere uğraması gerekiyor. Hali hazırda raflarda yer alan ürünler arasında Tarsüt Tost Peyniri 149.90 TL, Sütaş Süzme Peynir 99.90 TL, TK Salamura Siyah Zeytin 76.00 TL, Sütaş Krem Peynir 44.95 TL, TK Gezen Tavuk Yumurtası 36.50 TL, TK Organik Yumurta 39.50 TL, TKS Yoğurt 44.90 TL, TK Ton Balığı 58.90 TL, TKS ayran 3.70 TL, TK Makarna 11.50 TL, Dana Pişmiş Döner 65.90 TL fiyat etiketi ile yer alıyor. Ayrıca Soğan 6.75 TL, Patates 12.75 TL, Domates 16,25 TL, Kavun 7.90 TL, Tuvalet Kağıdı 72.90 TL, Kağıt Havlu 46.90 TL, Selpak Tuvalet Kağıdı 60 TL, Çay 96.90 TL, Sıvı sabun 18.50 TL en çok dikkat çeken ürünler arasında yerini aldı.