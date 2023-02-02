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Haberler Galeri Tarım Kredi MARKET Güncel Katalog | Şubat İNDİRİMLERİNDE YOK YOK! Tiryaki ÇAY 65.90, Salça 34.25, 7 kilo deterjan 109 TL!

Tarım Kredi MARKET Güncel Katalog | Şubat İNDİRİMLERİNDE YOK YOK! Tiryaki ÇAY 65.90, Salça 34.25, 7 kilo deterjan 109 TL!

Tarım Kredi Market enflasyona karşı fiyat indirimlerini sürdürüyor. Gıda ürünlerinden, kişisel bakıma birçok üründe indirim uygulayan Tarım Kredi Marketlerde indirim tufanı Şubat ayında da sürüyor. Açıklanan yeni ürün listesinde, çay, zeytinyağı, sucuk, peynir, deterjan gibi ürünler yer alıyor. Peki Tarım Kredi Market güncel indirimli ürün listesinde neler var?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.02.2023 18:43
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Tarım Kredi MARKET Güncel Katalog | Şubat İNDİRİMLERİNDE YOK YOK! Tiryaki ÇAY 65.90, Salça 34.25, 7 kilo deterjan 109 TL!

Tarım Kredi Market şubat ayı indirimli ürün listesi yayımlandı. Enflasyonla mücadele kapsamında temel ihtiyaç ürünlerine uygulanan indirimler sürüyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde peynirden, tuvalet kağıdına birçok ürün indirime girdi. İşte 1-15 Şubat indirimli ürün listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi MARKET Güncel Katalog | Şubat İNDİRİMLERİNDE YOK YOK! Tiryaki ÇAY 65.90, Salça 34.25, 7 kilo deterjan 109 TL!

TARIM KREDİ 1-15 ŞUBAT KATALOĞU

Kızılay maden suyu 16,90

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Tarım Kredi MARKET Güncel Katalog | Şubat İNDİRİMLERİNDE YOK YOK! Tiryaki ÇAY 65.90, Salça 34.25, 7 kilo deterjan 109 TL!

Türk kahvesi 14,90

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Tarım Kredi MARKET Güncel Katalog | Şubat İNDİRİMLERİNDE YOK YOK! Tiryaki ÇAY 65.90, Salça 34.25, 7 kilo deterjan 109 TL!

Demlik poşet çay 24,90

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Tarım Kredi MARKET Güncel Katalog | Şubat İNDİRİMLERİNDE YOK YOK! Tiryaki ÇAY 65.90, Salça 34.25, 7 kilo deterjan 109 TL!

Poşet siyah çay 10,50