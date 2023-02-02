Tarım Kredi MARKET Güncel Katalog | Şubat İNDİRİMLERİNDE YOK YOK! Tiryaki ÇAY 65.90, Salça 34.25, 7 kilo deterjan 109 TL!

Tarım Kredi Market enflasyona karşı fiyat indirimlerini sürdürüyor. Gıda ürünlerinden, kişisel bakıma birçok üründe indirim uygulayan Tarım Kredi Marketlerde indirim tufanı Şubat ayında da sürüyor. Açıklanan yeni ürün listesinde, çay, zeytinyağı, sucuk, peynir, deterjan gibi ürünler yer alıyor. Peki Tarım Kredi Market güncel indirimli ürün listesinde neler var?