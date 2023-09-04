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Haberler Galeri Tarım Kredi Market Eylül ayı indirimli ürünler: Sıvı sabun 18.50 TL Çay 96.90, Tuvalet Kağıdı 72.90, Kağıt Havlu 46.90…

Tarım Kredi Market Eylül ayı indirimli ürünler: Sıvı sabun 18.50 TL Çay 96.90, Tuvalet Kağıdı 72.90, Kağıt Havlu 46.90…

Tarım Kredi Eylül ayının ilk indirimli ürünlerin kataloğunu yayınladı. 1-17 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler arasında Tuvalet Kağıdı 72.90 TL, Kağıt Havlu 46.90 TL, Selpak Tuvalet Kağıdı 60 TL, Çay 96.90 TL, Sıvı sabun 18.50 TL gibi yüzlerce ürün yer alıyor. Tam liste haberimizde...

Giriş Tarihi: 04.09.2023 16:16 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 16:17
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Tarım Kredi Market Eylül ayı indirimli ürünler listelendi! Tuvalet Kağıdı 72.90, Kağıt Havlu 46.90, Çay 96.90, Sıvı sabun 18.50 TL…

Tarım Kredi Market her ay olduğu gibi Eylül ayının ilk indirimli ürünler kataloğunda yer alacak ürünlerin listesini ve fiyatlarını paylaştı. Yeni indirimli ürünler listesinde Tuvalet Kağıdı 72.90 TL, Kağıt Havlu 46.90 TL, Selpak Tuvalet Kağıdı 60 TL, Çay 96.90 TL, Sıvı sabun 18.50 TL en çok dikkat çeken ürünlerin başında yerini aldı. İşte Peki Tarım Kredi Market'in bu ay ki güncel indirimli ürünleri arasında neler var? İşte 1-17 Eylül tam listesi

TARIM KREDİ 1-17 EYLÜL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Market Eylül ayı indirimli ürünler listelendi! Tuvalet Kağıdı 72.90, Kağıt Havlu 46.90, Çay 96.90, Sıvı sabun 18.50 TL…

Eti Petito: 19.90 TL

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Tarım Kredi Market Eylül ayı indirimli ürünler listelendi! Tuvalet Kağıdı 72.90, Kağıt Havlu 46.90, Çay 96.90, Sıvı sabun 18.50 TL…

Ozmo Fun: 9.75 TL

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Tarım Kredi Market Eylül ayı indirimli ürünler listelendi! Tuvalet Kağıdı 72.90, Kağıt Havlu 46.90, Çay 96.90, Sıvı sabun 18.50 TL…

Ozmo Burger: 9 TL

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Tarım Kredi Market Eylül ayı indirimli ürünler listelendi! Tuvalet Kağıdı 72.90, Kağıt Havlu 46.90, Çay 96.90, Sıvı sabun 18.50 TL…

Ozmo Hoppo: 10 TL