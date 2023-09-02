Tarım Kredi Market Eylül ayı indirimli ürünler listelendi! Tuvalet Kağıdı 72.90, Kağıt Havlu 46.90, Çay 96.90, Sıvı sabun 18.50 TL…

Tarım Kredi Market her ay olduğu gibi Eylül ayının ilk indirimli ürünler kataloğunda yer alacak ürünlerin listesini ve fiyatlarını paylaştı. Yeni indirimli ürünler listesinde Tuvalet Kağıdı 72.90 TL, Kağıt Havlu 46.90 TL, Selpak Tuvalet Kağıdı 60 TL, Çay 96.90 TL, Sıvı sabun 18.50 TL en çok dikkat çeken ürünlerin başında yerini aldı. İşte Peki Tarım Kredi Market'in bu ay ki güncel indirimli ürünleri arasında neler var? İşte 1-17 Eylül tam listesi

TARIM KREDİ 1-17 EYLÜL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ