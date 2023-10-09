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Haberler Galeri Tarım Kredi Market 9 Ekim indirim kataloğunu yayınladı! Kuru Soğan 6,75 TL, Salatalık 9,90 TL, Limon 13,25 TL, Elma 21,90 TL, Yerli Muz 32,90 TL satılıyor

Tarım Kredi Market 9 Ekim indirim kataloğunu yayınladı! Kuru Soğan 6,75 TL, Salatalık 9,90 TL, Limon 13,25 TL, Elma 21,90 TL, Yerli Muz 32,90 TL satılıyor

Tarım Kredi 9 Ekim indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. 19 Ekim'e kadar devam edecek olan indirimli ürünler arasında Kuru Soğan 6,75 TL, Salatalık 9,90 TL, Limon 13,25 TL, Elma 21,90 TL, Yerli Muz 32,90 TL, 39 TL'ye Ayçiçek Yağı, 35,25 TL'ye Osmancık Pirinci, 44,50 TL'ye Siyah Zeytin, 57,90 TL'ye Beyaz Peynir, 185 TL'ye Kaşar Peynir, 185 TL'ye Tereyağı, 96,90 TL'ye Kıyma 400gr, 279 TL'ye 3kg Çay, 89,90 TL'ye Sıvı Deterjan satışa sunuluyor. İşte Tarım Kredi indirimli ürünler ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 09.10.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 11:51
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Tarım Kredi Market 9 Ekim indirim kataloğunu yayınladı! Kuru Soğan 6,75 TL, Salatalık 9,90 TL, Limon 13,25 TL, Elma 21,90 TL, Yerli Muz 32,90 TL satılıyor

Tarım Kredi Market Ekim ayı indirim kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları belli oldu. 19 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirimli ürünler arasında Kuru Soğan 6,75 TL, Salatalık 9,90 TL, Limon 13,25 TL, Elma 21,90 TL, Yerli Muz 32,90 TL, 39 TL'ye Ayçiçek Yağı, 35,25 TL'ye Osmancık Pirinci, 44,50 TL'ye Siyah Zeytin, 57,90 TL'ye Beyaz Peynir, 79,90 TL'ye Tulum Peynir, 79,90 TL'ye Eski Kaşar, 185 TL'ye Kaşar Peynir, 185 TL'ye Tereyağı, 96,90 TL'ye Kıyma 400gr, 279 TL'ye 3kg Çay, 199,90 TL'ye Bebek Bezi, 109,90 TL'ye 16'lı Kağıt Havlu, 89,90 TL'ye Sıvı Deterjan satışa sunuluyor. İşte Tarım Kredi Ekim ayı aktüel indirim listesi ve fiyatları…

TARIM KREDİ 8 – 19 EKİM İNDİRİM KATALOĞU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Market 9 Ekim indirim kataloğunu yayınladı! Kuru Soğan 6,75 TL, Salatalık 9,90 TL, Limon 13,25 TL, Elma 21,90 TL, Yerli Muz 32,90 TL satılıyor

Kuru Soğan 6,75 TL

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Tarım Kredi Market 9 Ekim indirim kataloğunu yayınladı! Kuru Soğan 6,75 TL, Salatalık 9,90 TL, Limon 13,25 TL, Elma 21,90 TL, Yerli Muz 32,90 TL satılıyor

Salatalık 9,90 TL

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Tarım Kredi Market 9 Ekim indirim kataloğunu yayınladı! Kuru Soğan 6,75 TL, Salatalık 9,90 TL, Limon 13,25 TL, Elma 21,90 TL, Yerli Muz 32,90 TL satılıyor

Limon 13,25 TL

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Tarım Kredi Market 9 Ekim indirim kataloğunu yayınladı! Kuru Soğan 6,75 TL, Salatalık 9,90 TL, Limon 13,25 TL, Elma 21,90 TL, Yerli Muz 32,90 TL satılıyor

Elma 21,90 TL