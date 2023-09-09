Tarım Kredi Market 9-17 indirim listesine yeni ürünler ekledi! Soğan 6.75 TL, Patates 12.75 TL, Domates 16.25 TL, Kavun 7.90 TL ve yüzlerce ürün raflarda

Tarım Kredi Market 9-17 Eylül indirimli ürünler listesine yepyeni ürünler eklemeye devam ediyor. Açıklanan yeni ürünler arasında süt, dondurma, bebek şampuanı ve bebek losyonu yer alıyor. Ayrıca Soğan 6.75 TL, Patates 12.75 TL, Domates 16,25 TL, Kavun 7.90 TL, Tuvalet Kağıdı 72.90 TL, Kağıt Havlu 46.90 TL, Selpak Tuvalet Kağıdı 60 TL, Çay 96.90 TL, Sıvı sabun 18.50 TL en çok dikkat çeken ürünler arasında yerini aldı.