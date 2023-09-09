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Haberler Galeri Tarım Kredi Market 9-17 indirim listesine yeni ürünler ekledi! Soğan 6.75 TL, Patates 12.75 TL, Domates 16.25 TL, Kavun 7.90 TL ve yüzlerce ürün raflarda

Tarım Kredi Market 9-17 indirim listesine yeni ürünler ekledi! Soğan 6.75 TL, Patates 12.75 TL, Domates 16.25 TL, Kavun 7.90 TL ve yüzlerce ürün raflarda

Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesine yenilerini ekledi! 9-17 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak indirim listesinde yeni olarak süt, dondurma ve bebek ürünleri yer alıyor. İşte Tarım Kredi indirim kataloğu tam liste…

Giriş Tarihi: 09.09.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 09.09.2023 16:00
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Tarım Kredi Market 9-17 indirim listesine yeni ürünler ekledi! Süt, Dondurma, Bebek Ürünleri, Tuvalet Kağıdı, Kağıt Havlu indirimli fiyatı ne kadar?

Tarım Kredi Market 9-17 Eylül indirimli ürünler listesine yepyeni ürünler eklemeye devam ediyor. Açıklanan yeni ürünler arasında süt, dondurma, bebek şampuanı ve bebek losyonu yer alıyor. Ayrıca Soğan 6.75 TL, Patates 12.75 TL, Domates 16,25 TL, Kavun 7.90 TL, Tuvalet Kağıdı 72.90 TL, Kağıt Havlu 46.90 TL, Selpak Tuvalet Kağıdı 60 TL, Çay 96.90 TL, Sıvı sabun 18.50 TL en çok dikkat çeken ürünler arasında yerini aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Market 6-17 indirim listesine yeni ürünler ekledi! Süt, Dondurma, Bebek Ürünleri, Tuvalet Kağıdı, Kağıt Havlu indirimli fiyatı ne kadar?

Peki Tarım Kredi Market'in bu ay ki güncel indirimli ürünleri arasında neler var? İşte 9-17 Eylül tam indirim listesi;

TARIM KREDİ 9-17 EYLÜL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

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Tarım Kredi Market 9-17 indirim listesine yeni ürünler ekledi! Süt, Dondurma, Bebek Ürünleri, Tuvalet Kağıdı, Kağıt Havlu indirimli fiyatı ne kadar?

Kuru Soğan 6.75 TL

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Tarım Kredi Market 9-17 indirim listesine yeni ürünler ekledi! Süt, Dondurma, Bebek Ürünleri, Tuvalet Kağıdı, Kağıt Havlu indirimli fiyatı ne kadar?

Patates 12.75 TL

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Tarım Kredi Market 9-17 indirim listesine yeni ürünler ekledi! Süt, Dondurma, Bebek Ürünleri, Tuvalet Kağıdı, Kağıt Havlu indirimli fiyatı ne kadar?

Kavun 7.90 TL