09 Eylül 2023, Cumartesi
Tarım Kredi Market 9-17 indirim listesine yeni ürünler ekledi! Soğan 6.75 TL, Patates 12.75 TL, Domates 16.25 TL, Kavun 7.90 TL ve yüzlerce ürün raflarda
Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesine yenilerini ekledi! 9-17 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak indirim listesinde yeni olarak süt, dondurma ve bebek ürünleri yer alıyor. İşte Tarım Kredi indirim kataloğu tam liste…
Giriş Tarihi: 09.09.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 09.09.2023 16:00
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