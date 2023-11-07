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Haberler Galeri Tarım Kredi Market 7 Kasım indirim kataloğunu yayınladı! Bütün piliç, Süt, siyah zeytin, torst peyniri 1kg, beyaz peynir, çay, 40’lı tuvalet kağıdı, uygun fiyata satıyor

Tarım Kredi Market 7 Kasım indirim kataloğunu yayınladı! Bütün piliç, Süt, siyah zeytin, torst peyniri 1kg, beyaz peynir, çay, 40’lı tuvalet kağıdı, uygun fiyata satıyor

Tarım Kredi Market kasım ayının ilk kataloğu olan 7 Kasım indirim kataloğunda yer alan indirimli ürünlerin listesini yayınladı. 17 Kasım tarihine kadar devam edecek indirim kataloğunda kırmızı mercimek 21,90 TL, bütün piliç 51,50 TL, Süt 21,50 TL, siyah zeytin 99,50 TL, torst peyniri 1kg 149,50 TL, beyaz peynir 119,90 TL'den yer alıyor. İşte Tarım Kredi indirimli ürünler ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 07.11.2023 07:46 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 07:52
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Tarım Kredi Market 7 Kasım indirim kataloğunu yayınladı! Bütün piliç, Süt, siyah zeytin, torst peyniri 1kg, beyaz peynir, çay, 40’lı tuvalet kağıdı, uygun fiyata satıyor

Tarım Kredi Market 7 Kasım indirim kataloğunu yayınladı. Kasım ayının ilk indirimli ürünlerini açıklayan zincir market, 17 Kasım 2023 tarihine kadar kırmızı mercimek 21,90 TL, bütün piliç 51,50 TL, Süt 21,50 TL, siyah zeytin 99,50 TL, tost peyniri 1kg 149,50 TL, beyaz peynir 119,90 TL, çay 89 TL, 40'lı tuvalet kağıdı 154,90 TL, 100'lü peçete 13,90 TL, Pilavlık Bulgur 48,90 TL'den satışa sunuyor. İşte Kasım ayının ilk TK indim kataloğunda yer alan ürünleri tam listesi ve yeni fiyatları….

TARIM KREDİ 7 - 17 KASIM İNDİRİM KATALOĞU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Market 7 Kasım indirim kataloğunu yayınladı! Bütün piliç, Süt, siyah zeytin, torst peyniri 1kg, beyaz peynir, çay, 40’lı tuvalet kağıdı, uygun fiyata satıyor

3 kg kaymaksız Yoğurt 79,90 TL

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Tarım Kredi Market 7 Kasım indirim kataloğunu yayınladı! Bütün piliç, Süt, siyah zeytin, torst peyniri 1kg, beyaz peynir, çay, 40’lı tuvalet kağıdı, uygun fiyata satıyor

Kaymaklı Tava Yoğurdu 35,50 TL

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Tarım Kredi Market 7 Kasım indirim kataloğunu yayınladı! Bütün piliç, Süt, siyah zeytin, torst peyniri 1kg, beyaz peynir, çay, 40’lı tuvalet kağıdı, uygun fiyata satıyor

TMO Üzüm Pekmezi 40 TL

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Tarım Kredi Market 7 Kasım indirim kataloğunu yayınladı! Bütün piliç, Süt, siyah zeytin, torst peyniri 1kg, beyaz peynir, çay, 40’lı tuvalet kağıdı, uygun fiyata satıyor

Kırmızı Mercimek 21,90 TL