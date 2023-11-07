Tarım Kredi Market 7 Kasım indirim kataloğunu yayınladı! Bütün piliç, Süt, siyah zeytin, beyaz peynir, torst peyniri 1kg, çay, 40’lı tuvalet kağıdı, uygun fiyata satıyor

Tarım Kredi Market kasım ayının ilk kataloğu olan 7 Kasım indirim kataloğunda yer alan indirimli ürünlerin listesini yayınladı. 17 Kasım tarihine kadar devam edecek indirim kataloğunda kırmızı mercimek 21,90 TL, bütün piliç 51,50 TL, Süt 21,50 TL, siyah zeytin 99,50 TL, torst peyniri 1kg 149,50 TL, beyaz peynir 119,90 TL'den yer alıyor. İşte Tarım Kredi indirimli ürünler ve fiyatları…