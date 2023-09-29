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Haberler Galeri Tarım kredi market 30 Eylül indirim kataloğu yayınlandı! 5 TL'ye Kuru Soğan, 9.90 TL'ye Salatalık, 13.60 TL'ye Limon, 29.90 TL'ye Yerli Muz, 23.90 TL’ye dev Kağıt Havlu yer alıyor

Tarım kredi market 30 Eylül indirim kataloğu yayınlandı! 5 TL'ye Kuru Soğan, 9.90 TL'ye Salatalık, 13.60 TL'ye Limon, 29.90 TL'ye Yerli Muz, 23.90 TL’ye dev Kağıt Havlu yer alıyor

Tarım Kredi Eylül ayının son indirim kataloğunu yayınladı. 5 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek indirim kataloğunda sucuk, çay, kahve, soda, zeytin, beyaz peynir, kaşar, tereyağ, yoğurt, süt, pirinç, salça, kağıt havlu, bebek bezi daha onlarca ürün yerini aldı. İşte TK güncel indirim kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları

Giriş Tarihi: 29.09.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023 17:09
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Tarım kredi market 30 Eylül indirim kataloğu yayınlandı! 5 TL’ye Kuru Soğan, 9.90 TL’ye Salatalık, 13.60 TL’ye Limon, 29.90 TL’ye Yerli Muz, 23.90 TL’ye dev Kağıt Havlu yer alıyor

Tarım Kredi Market herkesin merakla beklediği 30 Eylül indirim kataloğunu yayınladı. 5 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek ve marketlerde satışa sunulacak olan ürünler arasında 5 TL'ye Kuru Soğan, 13.60 TL'ye Limon, 9.90 TL'ye Salatalık, 29.90 TL'ye Yerli Muz, 49.90 TL'ye Salam, 117.90 TL'ye Kasap Sucuk, 59.90 TL'ye Çikolatalı Fındık Kreması, 104.90 TL'ye Beyaz Peynir, 35.75 TL'ye Osmancık Pirinci, 22.25 TL'ye Kırımızı Mercimek, 23.90 TL'ye dev Kağıt Havlu, 99.90 TL'ye Tuvalet Kağıdı, 114 TL'ye Bebek bezi yer alıyor. İşte eylül ayının son TK indirim kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi ve yeni fiyatlar…

TARIM KREDİ MARKET 30 EYLÜL 5 EKİM İNDİRİM KATALOĞU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım kredi market 30 Eylül indirim kataloğu yayınlandı! 5 TL’ye Kuru Soğan, 9.90 TL’ye Salatalık, 13.60 TL’ye Limon, 29.90 TL’ye Yerli Muz, 23.90 TL’ye dev Kağıt Havlu yer alıyor

Kuru Soğan 5 TL

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Tarım kredi market 30 Eylül indirim kataloğu yayınlandı! 5 TL’ye Kuru Soğan, 9.90 TL’ye Salatalık, 13.60 TL’ye Limon, 29.90 TL’ye Yerli Muz, 23.90 TL’ye dev Kağıt Havlu yer alıyor

Limon KG 13.60 TL

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Tarım kredi market 30 Eylül indirim kataloğu yayınlandı! 5 TL’ye Kuru Soğan, 9.90 TL’ye Salatalık, 13.60 TL’ye Limon, 29.90 TL’ye Yerli Muz, 23.90 TL’ye dev Kağıt Havlu yer alıyor

Yerli Muz 29.90 TL

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Tarım kredi market 30 Eylül indirim kataloğu yayınlandı! 5 TL’ye Kuru Soğan, 9.90 TL’ye Salatalık, 13.60 TL’ye Limon, 29.90 TL’ye Yerli Muz, 23.90 TL’ye dev Kağıt Havlu yer alıyor

Salatalık 9.90 TL