Tarım kredi market 29 Eylül indirim kataloğu yayınlandı! 5 TL’ye Kuru Soğan, 9.90 TL’ye Salatalık, 13.60 TL’ye Limon, 29.90 TL’ye Yerli Muz, 23.90 TL’ye dev Kağıt Havlu yer alıyor

Tarım Kredi Market herkesin merakla beklediği 29 Eylül indirim kataloğunu yayınladı. 5 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek ve marketlerde satışa sunulacak olan ürünler arasında 5 TL'ye Kuru Soğan, 13.60 TL'ye Limon, 9.90 TL'ye Salatalık, 29.90 TL'ye Yerli Muz, 49.90 TL'ye Salam, 117.90 TL'ye Kasap Sucuk, 59.90 TL'ye Çikolatalı Fındık Kreması, 104.90 TL'ye Beyaz Peynir, 35.75 TL'ye Osmancık Pirinci, 22.25 TL'ye Kırımızı Mercimek, 23.90 TL'ye dev Kağıt Havlu, 99.90 TL'ye Tuvalet Kağıdı, 114 TL'ye Bebek bezi yer alıyor. İşte eylül ayının son TK indirim kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi ve yeni fiyatlar…

TARIM KREDİ MARKET 29 EYLÜL 5 EKİM İNDİRİM KATALOĞU