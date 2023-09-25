25 Eylül 2023, Pazartesi
Tarım kredi market 25 Eylül indirim kataloğu yayınlandı! 5 TL'ye Kuru Soğan, 13.60 TL'ye Limon, 9.90 TL'ye Salatalık, 29.90 TL'ye Yerli Muz, 23.90 TL’ye dev Kağıt Havlu yer alıyor
Tarım Kredi Eylül ayının son indirim kataloğunu yayınladı. 5 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek indirim kataloğunda sucuk, çay, kahve, soda, zeytin, beyaz peynir, kaşar, tereyağ, yoğurt, süt, pirinç, salça, kağıt havlu, bebek bezi daha onlarca ürün yerini aldı. İşte TK güncel indirim kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları
Giriş Tarihi: 25.09.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 09:21
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