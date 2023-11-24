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Haberler Galeri Tarım Kredi Market 24 Kasım indirim kataloğu yayında! Soğan 6,75 TL, Limon 11,70 TL, Mandalina 11,75 TL, Domates 19,70 TL, Elma 19,90 TL, Yerli Muz 25,90 TL’den satılıyor

Tarım Kredi Market 24 Kasım indirim kataloğu yayında! Soğan 6,75 TL, Limon 11,70 TL, Mandalina 11,75 TL, Domates 19,70 TL, Elma 19,90 TL, Yerli Muz 25,90 TL’den satılıyor

Tarım Kredi Market, 24 Kasım itibariyle yayınladığı son indirim kataloğuyla alışveriş tutkunlarına muazzam fırsatlar sunuyor. 30 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olan bu avantajlı kampanya kapsamında soğan, limon, mandalina, domates, elma, yerli muz, tost peyniri, sıvı deterjan, tuvalet kağıdı, domates salçası, dana kıyma ve makarna çeşitleri gibi birbirinden lezzetli ve kaliteli ürünler, inanılmaz fiyatlarla raflardaki yerini aldı. Tarım Kredi Market, müşterilerine kaliteyi uygun fiyatlarla sunarak alışveriş deneyimini zirveye taşımayı hedefliyor İşte TK indirim afişi…

Giriş Tarihi: 24.11.2023 14:58 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 15:01
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Tarım Kredi Market 24 Kasım indirim kataloğu yayında! Soğan 6,75 TL, Limon 11,70 TL, Mandalina 11,75 TL, Domates 19,70 TL, Elma 19,90 TL, Yerli Muz 25,90 TL’den satılıyor

Tarım Kredi Market, 24 Kasım itibariyle başlattığı özel indirim kampanyasıyla alışveriş tutkunlarını cezbetmeye devam ediyor. 30 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olan bu fırsatlarla Soğan'dan Limon'a, Domates'ten Elma'ya, Tost peynirinden Sıvı Deterjan'a, birbirinden kaliteli ürünler şimdi çok avantajlı fiyatlarla müşterileriyle buluşuyor. Tarım Kredi Market, geniş ürün yelpazesi ve cazip indirimleriyle alışveriş deneyimini zirveye taşıyor. Çaydan Sıvı Yağ'a, Beyaz Peynir'den Siyah Zeytin'e, her ihtiyaca uygun ürünleri uygun fiyatlarla sunan market, müşterilerine keyifli bir alışveriş deneyimi vadederken bütçe dostu seçenekler sunuyor. İşte TK'nın Kasım ayı son indirim listesi….

TARIM KREDİ MARKET 24 – 30 KASIM İNDİRİM KATALOĞU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Market 24 Kasım indirim kataloğu yayında! Soğan 6,75 TL, Limon 11,70 TL, Mandalina 11,75 TL, Domates 19,70 TL, Elma 19,90 TL, Yerli Muz 25,90 TL’den satılıyor

Kuru Soğan 6,75 TL

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Tarım Kredi Market 24 Kasım indirim kataloğu yayında! Soğan 6,75 TL, Limon 11,70 TL, Mandalina 11,75 TL, Domates 19,70 TL, Elma 19,90 TL, Yerli Muz 25,90 TL’den satılıyor

Limon 11,70 TL

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Tarım Kredi Market 24 Kasım indirim kataloğu yayında! Soğan 6,75 TL, Limon 11,70 TL, Mandalina 11,75 TL, Domates 19,70 TL, Elma 19,90 TL, Yerli Muz 25,90 TL’den satılıyor

Mandalina 11,75 TL

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Tarım Kredi Market 24 Kasım indirim kataloğu yayında! Soğan 6,75 TL, Limon 11,70 TL, Mandalina 11,75 TL, Domates 19,70 TL, Elma 19,90 TL, Yerli Muz 25,90 TL’den satılıyor

Domates 19,70 TL