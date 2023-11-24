24 Kasım 2023, Cuma
Tarım Kredi Market 24 Kasım indirim kataloğu yayında! Soğan 6,75 TL, Limon 11,70 TL, Mandalina 11,75 TL, Domates 19,70 TL, Elma 19,90 TL, Yerli Muz 25,90 TL’den satılıyor
Tarım Kredi Market, 24 Kasım itibariyle yayınladığı son indirim kataloğuyla alışveriş tutkunlarına muazzam fırsatlar sunuyor. 30 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olan bu avantajlı kampanya kapsamında soğan, limon, mandalina, domates, elma, yerli muz, tost peyniri, sıvı deterjan, tuvalet kağıdı, domates salçası, dana kıyma ve makarna çeşitleri gibi birbirinden lezzetli ve kaliteli ürünler, inanılmaz fiyatlarla raflardaki yerini aldı. Tarım Kredi Market, müşterilerine kaliteyi uygun fiyatlarla sunarak alışveriş deneyimini zirveye taşımayı hedefliyor İşte TK indirim afişi…
Giriş Tarihi: 24.11.2023 14:58 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 15:01
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