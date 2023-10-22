22 Ekim 2023, Pazar
Tarım Kredi Market 23 Ekim indirim kataloğu! Kuru Soğan 5,90 TL, Limon 11,75 TL, Salatalık 12,50 TL, Elma 19,90 TL, Yerli Muz 29,90 TL'den satışa başladı
Tarım Kredi Market enflasyonla mücadele kapsamında indirimli ürünler kataloğunu sil baştan yeniledi. 2 Kasım 2023 tarihine kadar sürecek olan indirimli ürünler listesinde; Kuru Soğan 5,90 TL, Limon 11,75 TL, Salatalık 12,50 TL, Elma 19,90 TL, Yerli Muz 29,90 TL, kıyma 400 gr 34,90 TL'den, çamaşır deterjanı 115,90 TL'den, 40'lı tuvalet kağıdı 159,90 TL'den, bütün tavuk 56,90 TL'den, çay 89,90 TL'den, 5lt su 11,90 TL, kaşar peynir 159,90 TL'den yer alıyor. İşte TK özel indirim kampanyası ve fiyatları...
Giriş Tarihi: 22.10.2023 12:41 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 12:50
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