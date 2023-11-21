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Haberler Galeri Tarım Kredi Market 21 Kasım indirim kataloğu yayında! Soğan 6,75 TL, Limon 11,70 TL, Mandalina 11,75 TL, Domates 19,70 TL, Elma 19,90 TL, Yerli Muz 25,90 TL’den satılıyor

Tarım Kredi Market 21 Kasım indirim kataloğu yayında! Soğan 6,75 TL, Limon 11,70 TL, Mandalina 11,75 TL, Domates 19,70 TL, Elma 19,90 TL, Yerli Muz 25,90 TL’den satılıyor

Tarım Kredi Market, 21 Kasım'da yayınladığı indirim kataloğu ile tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor. 30 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olan indirimli ürünler arasında Soğan 6,75 TL, Limon 11,70 TL, Mandalina 11,75 TL, Domates 19,70 TL, Elma 19,90 TL, Yerli Muz 25,90 TL, Tost peyniri 129,90 TL, Sıvı Deterjan 74,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 154,90 TL, Domates Salçası 19,90 TL, Dana Kıyma 96,90 TL ve Makarna Çeşitleri 11,90 TL gibi birbirinden avantajlı fiyatlarla yerini aldı. Bu indirimlerle Tarım Kredi Market, müşterilerine kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak alışveriş keyfini arttırmayı hedefliyor. İşte TK indirim afişi…

Giriş Tarihi: 21.11.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 10:12
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Tarım Kredi Market 21 Kasım indirim kataloğu yayında! Soğan 6,75 TL, Limon 11,70 TL, Mandalina 11,75 TL, Domates 19,70 TL, Elma 19,90 TL, Yerli Muz 25,90 TL’den satılıyor

Tarım Kredi Market, 21 Kasım itibariyle müşterilerine sunacağı indirimli ürünleri içeren kataloğunu açıkladı. 30 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olan bu özel indirim fırsatlarında Soğan 6,75 TL, Limon 11,70 TL, Mandalina 11,75 TL, Domates 19,70 TL, Elma 19,90 TL, Yerli Muz 25,90 TL, Tost peyniri 129,90 TL, Sıvı Deterjan 74,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 154,90 TL, Domates Salçası 19,90 TL, Dana Kıyma 96,90 TL, Makarna Çeşitleri 11,90 TL, Çay 91,90 TL, Sıvı Yağ 39,90 TL, Beyaz Peynir 64,90 TL, Siyah Zeytin 105 TL, Şalgam Suyu ise 13,90 TL fiyatlarla raflarda yerini alacak. Bu indirimlerle Tarım Kredi Market, müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunarken uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkanı tanımayı amaçlıyor. İşte TK'nın Kasım ayı son indirim listesi….

TARIM KREDİ MARKET 21 – 30 KASIM İNDİRİM KATALOĞU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Market 21 Kasım indirim kataloğu yayında! Soğan 6,75 TL, Limon 11,70 TL, Mandalina 11,75 TL, Domates 19,70 TL, Elma 19,90 TL, Yerli Muz 25,90 TL’den satılıyor

Kuru Soğan 6,75 TL

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Tarım Kredi Market 21 Kasım indirim kataloğu yayında! Soğan 6,75 TL, Limon 11,70 TL, Mandalina 11,75 TL, Domates 19,70 TL, Elma 19,90 TL, Yerli Muz 25,90 TL’den satılıyor

Limon 11,70 TL

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Tarım Kredi Market 21 Kasım indirim kataloğu yayında! Soğan 6,75 TL, Limon 11,70 TL, Mandalina 11,75 TL, Domates 19,70 TL, Elma 19,90 TL, Yerli Muz 25,90 TL’den satılıyor

Mandalina 11,75 TL

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Tarım Kredi Market 21 Kasım indirim kataloğu yayında! Soğan 6,75 TL, Limon 11,70 TL, Mandalina 11,75 TL, Domates 19,70 TL, Elma 19,90 TL, Yerli Muz 25,90 TL’den satılıyor

Domates 19,70 TL