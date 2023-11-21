21 Kasım 2023, Salı
Tarım Kredi Market 21 Kasım indirim kataloğu yayında! Soğan 6,75 TL, Limon 11,70 TL, Mandalina 11,75 TL, Domates 19,70 TL, Elma 19,90 TL, Yerli Muz 25,90 TL’den satılıyor
Tarım Kredi Market, 21 Kasım'da yayınladığı indirim kataloğu ile tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor. 30 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olan indirimli ürünler arasında Soğan 6,75 TL, Limon 11,70 TL, Mandalina 11,75 TL, Domates 19,70 TL, Elma 19,90 TL, Yerli Muz 25,90 TL, Tost peyniri 129,90 TL, Sıvı Deterjan 74,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 154,90 TL, Domates Salçası 19,90 TL, Dana Kıyma 96,90 TL ve Makarna Çeşitleri 11,90 TL gibi birbirinden avantajlı fiyatlarla yerini aldı. Bu indirimlerle Tarım Kredi Market, müşterilerine kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak alışveriş keyfini arttırmayı hedefliyor. İşte TK indirim afişi…
Giriş Tarihi: 21.11.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 10:12
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