TARIM KREDİ MARKET 2023 İNDİRİMİ: 5-8 Ocak FİYAT LİSTESİ! Süzme Peynir 29.90, Kaşar 77.90, Yumurta 58.90 TL... İşte güncel katalog

Tarım Kredi Market ürünlerinde fiyat listesi güncellendi. 5-8 Ocak güncel kataloğunu yayımlayan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde süzme peynirden, tuvalet kağıdına birçok ürün indirime girdi. 2023 yılının gelmesiyle birlikte yılın ilk indirimleri de başlamış oldu. Peki Tarım Kredi Market güncel kataloğu yayımlandı mı? Tarım Kredi Market ocak ayı indirim listesinde neler var?