20 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tarım Kredi Market 20 Kasım indirim kataloğu yayında! Tost peyniri 129,90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 154,90 TL, Salça 19,90 TL, Dana Kıyma 96,90 TL’den satılıyor

Tarım Kredi Market 20 Kasım indirim kataloğu yayında! Tost peyniri 129,90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 154,90 TL, Salça 19,90 TL, Dana Kıyma 96,90 TL’den satılıyor

Tarım Kredi Market, 20 Kasım'da yayınladığı indirim kataloğu ile tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor. 30 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olan indirimli ürünler arasında Tost peyniri 129,90 TL, Sıvı Deterjan 74,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 154,90 TL, Domates Salçası 19,90 TL, Dana Kıyma 96,90 TL ve Makarna Çeşitleri 11,90 TL gibi birbirinden avantajlı fiyatlarla yerini aldı. Bu indirimlerle Tarım Kredi Market, müşterilerine kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak alışveriş keyfini arttırmayı hedefliyor. İşte TK indirim afişi…

Giriş Tarihi: 20.11.2023 08:08 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 08:09
  • 1
  • 58
Tarım Kredi Market 20 Kasım indirim kataloğu yayında! Tost peyniri 129,90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 154,90 TL, Salça 19,90 TL, Dana Kıyma 96,90 TL’den satılıyor

Tarım Kredi Market, 20 Kasım itibariyle müşterilerine sunacağı indirimli ürünleri içeren kataloğunu açıkladı. 30 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olan bu özel indirim fırsatlarında Tost peyniri 129,90 TL, Sıvı Deterjan 74,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 154,90 TL, Domates Salçası 19,90 TL, Dana Kıyma 96,90 TL, Makarna Çeşitleri 11,90 TL, Çay 91,90 TL, Sıvı Yağ 39,90 TL, Beyaz Peynir 64,90 TL, Siyah Zeytin 105 TL, Şalgam Suyu ise 13,90 TL fiyatlarla raflarda yerini alacak. Bu indirimlerle Tarım Kredi Market, müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunarken uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkanı tanımayı amaçlıyor. İşte TK'nın Kasım ayı son indirim listesi….

TARIM KREDİ MARKET 20 – 30 KASIM İNDİRİM KATALOĞU

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 58
Tarım Kredi Market 20 Kasım indirim kataloğu yayında! Tost peyniri 129,90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 154,90 TL, Salça 19,90 TL, Dana Kıyma 96,90 TL’den satılıyor

Eriş Un 5kg 58,50 TL

  • 3
  • 58
Tarım Kredi Market 20 Kasım indirim kataloğu yayında! Tost peyniri 129,90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 154,90 TL, Salça 19,90 TL, Dana Kıyma 96,90 TL’den satılıyor

TK Domates Salçası 19,90 TL

  • 4
  • 58
Tarım Kredi Market 20 Kasım indirim kataloğu yayında! Tost peyniri 129,90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 154,90 TL, Salça 19,90 TL, Dana Kıyma 96,90 TL’den satılıyor

2,5 KG Anadolu Osmancık Pirinci 87,90 TL

  • 5
  • 58
Tarım Kredi Market 20 Kasım indirim kataloğu yayında! Tost peyniri 129,90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 154,90 TL, Salça 19,90 TL, Dana Kıyma 96,90 TL’den satılıyor

Patlatmalık Mısır 1kg 24,90 TL