20 Kasım 2023, Pazartesi
Tarım Kredi Market 20 Kasım indirim kataloğu yayında! Tost peyniri 129,90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 154,90 TL, Salça 19,90 TL, Dana Kıyma 96,90 TL’den satılıyor
Tarım Kredi Market, 20 Kasım'da yayınladığı indirim kataloğu ile tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor. 30 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olan indirimli ürünler arasında Tost peyniri 129,90 TL, Sıvı Deterjan 74,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 154,90 TL, Domates Salçası 19,90 TL, Dana Kıyma 96,90 TL ve Makarna Çeşitleri 11,90 TL gibi birbirinden avantajlı fiyatlarla yerini aldı. Bu indirimlerle Tarım Kredi Market, müşterilerine kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak alışveriş keyfini arttırmayı hedefliyor. İşte TK indirim afişi…
Giriş Tarihi: 20.11.2023 08:08 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 08:09
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