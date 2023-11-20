Tarım Kredi Market 20 Kasım indirim kataloğu yayında! Tost peyniri 129,90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 154,90 TL, Salça 19,90 TL, Dana Kıyma 96,90 TL’den satılıyor

Tarım Kredi Market, 20 Kasım itibariyle müşterilerine sunacağı indirimli ürünleri içeren kataloğunu açıkladı. 30 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olan bu özel indirim fırsatlarında Tost peyniri 129,90 TL, Sıvı Deterjan 74,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 154,90 TL, Domates Salçası 19,90 TL, Dana Kıyma 96,90 TL, Makarna Çeşitleri 11,90 TL, Çay 91,90 TL, Sıvı Yağ 39,90 TL, Beyaz Peynir 64,90 TL, Siyah Zeytin 105 TL, Şalgam Suyu ise 13,90 TL fiyatlarla raflarda yerini alacak. Bu indirimlerle Tarım Kredi Market, müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunarken uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkanı tanımayı amaçlıyor. İşte TK'nın Kasım ayı son indirim listesi….

TARIM KREDİ MARKET 20 – 30 KASIM İNDİRİM KATALOĞU