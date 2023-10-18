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Haberler Galeri Tarım Kredi Market 18 Ekim indirim kataloğu yeniledi! Dana Kıyma 94, Tuvalet Kağıdı 159, Karadeniz Çayı 89, Ayçiçek Yağı 38 TL’den satışa başladı

Tarım Kredi Market 18 Ekim indirim kataloğu yeniledi! Dana Kıyma 94, Tuvalet Kağıdı 159, Karadeniz Çayı 89, Ayçiçek Yağı 38 TL’den satışa başladı

Tarım Kredi Market enflasyonla mücadele kapsamında indirimli ürünler kataloğunu sil baştan yeniledi. 2 Kasım 2023 tarihine kadar sürecek olan indirimli ürünler listesinde; kıyma 400 gr 34,90 TL'den, çamaşır deterjanı 115,90 TL'den, 40'lı tuvalet kağıdı 159,90 TL'den, bütün tavuk 56,90 TL'den, çay 89,90 TL'den, 5lt su 11,90 TL, kaşar peynir 159,90 TL'den yer alıyor. İşte TK özel indirim kampanyası ve fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.10.2023 16:08 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 16:13
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Tarım Kredi Market 18 Ekim indirim kataloğu yeniledi! Dana Kıyma 94, Tuvalet Kağıdı 159, Karadeniz Çayı 89, Ayçiçek Yağı 38 TL’den satışa başladı

Tarım Kredi Market ekim ayı indirim kataloğunda yer alan ürünlerin listesi ve fiyatları belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan enflasyonla mücadele çağrısına kulak veren zincir market bu ayın ikinci kataloğunda efsane indirimlerle müşterilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2 Kasım tarihine kadar devam edecek indirim kataloğunda kıyma 400gr 34,90 TL'den, çamaşır deterjanı 115,90 TL'den, 40'lı tuvalet kağıdı 159,90 TL'den, bütün tavuk 56,90 TL'den, çay 89,90 TL'den, 5lt su 11,90 TL, kaşar peynir 159,90 TL'den, Tereyağı 179,90 TL'den, süt 18,50 TL'den, beyaz peynir 105,00 TL'den satışa sunuluyor. İşte TK haftanın indirimli ürünleri tam liste fiyatları….

TARIM KREDİ 18 EKİM – 2 KASIM İNDİRİM KATALOĞU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Market 18 Ekim indirim kataloğu yeniledi! Dana Kıyma 94, Tuvalet Kağıdı 159, Karadeniz Çayı 89, Ayçiçek Yağı 38 TL’den satışa başladı

Tost Peyniri 1kg 159,90 TL

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Tarım Kredi Market 18 Ekim indirim kataloğu yeniledi! Dana Kıyma 94, Tuvalet Kağıdı 159, Karadeniz Çayı 89, Ayçiçek Yağı 38 TL’den satışa başladı

Tereyağı 179,90 TL

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Tarım Kredi Market 18 Ekim indirim kataloğu yeniledi! Dana Kıyma 94, Tuvalet Kağıdı 159, Karadeniz Çayı 89, Ayçiçek Yağı 38 TL’den satışa başladı

Çay 500gr 52,90 TL

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Tarım Kredi Market 18 Ekim indirim kataloğu yeniledi! Dana Kıyma 94, Tuvalet Kağıdı 159, Karadeniz Çayı 89, Ayçiçek Yağı 38 TL’den satışa başladı

Beyaz Peynir 105,00 TL