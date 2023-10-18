18 Ekim 2023, Çarşamba
Tarım Kredi Market 18 Ekim indirim kataloğu yeniledi! Dana Kıyma 94, Tuvalet Kağıdı 159, Karadeniz Çayı 89, Ayçiçek Yağı 38 TL’den satışa başladı
Tarım Kredi Market enflasyonla mücadele kapsamında indirimli ürünler kataloğunu sil baştan yeniledi. 2 Kasım 2023 tarihine kadar sürecek olan indirimli ürünler listesinde; kıyma 400 gr 34,90 TL'den, çamaşır deterjanı 115,90 TL'den, 40'lı tuvalet kağıdı 159,90 TL'den, bütün tavuk 56,90 TL'den, çay 89,90 TL'den, 5lt su 11,90 TL, kaşar peynir 159,90 TL'den yer alıyor. İşte TK özel indirim kampanyası ve fiyatları...
Giriş Tarihi: 18.10.2023 16:08 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 16:13
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