13 Eylül 2023, Çarşamba
Tarım Kredi Market 13-17 indirim listesine yeni ürünler ekledi! Tost Peyniri 149.90 TL, Gezen Tavuk Yumurtası 36.50 TL, TKS ayran 3.70 TL, Siyah Zeytin 76.00 TL ve yüzlerce ürün raflarda
Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesine yenilerini ekledi! 13-17 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak indirim listesinde yeni olarak süt, dondurma ve bebek ürünleri yer alıyor. İşte Tarım Kredi indirim kataloğu tam liste…
Giriş Tarihi: 12.09.2023 23:41
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