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Haberler Galeri Tarım Kredi Market 13-17 indirim listesine yeni ürünler ekledi! Tost Peyniri 149.90 TL, Gezen Tavuk Yumurtası 36.50 TL, TKS ayran 3.70 TL, Siyah Zeytin 76.00 TL ve yüzlerce ürün raflarda

Tarım Kredi Market 13-17 indirim listesine yeni ürünler ekledi! Tost Peyniri 149.90 TL, Gezen Tavuk Yumurtası 36.50 TL, TKS ayran 3.70 TL, Siyah Zeytin 76.00 TL ve yüzlerce ürün raflarda

Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesine yenilerini ekledi! 13-17 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak indirim listesinde yeni olarak süt, dondurma ve bebek ürünleri yer alıyor. İşte Tarım Kredi indirim kataloğu tam liste…

Giriş Tarihi: 12.09.2023 23:41
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Tarım Kredi Market 11-17 indirim listesine yeni ürünler ekledi! Süt, Dondurma, Bebek Ürünleri, Tuvalet Kağıdı, Kağıt Havlu indirimli fiyatı ne kadar?

Tarım Kredi Market 13-17 Eylül indirimli ürünler listesine yepyeni ürünler eklemeye devam ediyor. Açıklanan yeni ürünler arasında Tarsüt Tost Peyniri 149.90 TL, Sütaş Süzme Peynir 99.90 TL, TK Salamura Siyah Zeytin 76.00 TL, Sütaş Krem Peynir 44.95 TL, TK Gezen Tavuk Yumurtası 36.50 TL, TK Organik Yumurta 39.50 TL, TKS Yoğurt 44.90 TL, TK Ton Balığı 58.90 TL, TKS ayran 3.70 TL, TK Makarna 11.50 TL, Dana Pişmiş Döner 65.90 TL fiyat etiketi ile yer alıyor. Ayrıca Soğan 6.75 TL, Patates 12.75 TL, Domates 16,25 TL, Kavun 7.90 TL, Tuvalet Kağıdı 72.90 TL, Kağıt Havlu 46.90 TL, Selpak Tuvalet Kağıdı 60 TL, Çay 96.90 TL, Sıvı sabun 18.50 TL en çok dikkat çeken ürünler arasında yerini aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Market 11-17 indirim listesine yeni ürünler ekledi! Süt, Dondurma, Bebek Ürünleri, Tuvalet Kağıdı, Kağıt Havlu indirimli fiyatı ne kadar?

Peki Tarım Kredi Market'in bu ay ki güncel indirimli ürünleri arasında neler var? İşte 11-17 Eylül tam indirim listesi;

TARIM KREDİ 11-17 EYLÜL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

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Tarım Kredi Market 11-17 indirim listesine yeni ürünler ekledi! Soğan 6.75 TL, Patates 12.75 TL, Domates 16.25 TL, Kavun 7.90 TL ve yüzlerce ürün raflarda

Tarsüt Tost Peyniri: 149.90 TL

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Tarım Kredi Market 9-17 indirim listesine yeni ürünler ekledi! Soğan 6.75 TL, Patates 12.75 TL, Domates 16.25 TL, Kavun 7.90 TL ve yüzlerce ürün raflarda

Sütaş Dilim Tost Peyniri: 16.50 TL

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Tarım Kredi Market 9-17 indirim listesine yeni ürünler ekledi! Soğan 6.75 TL, Patates 12.75 TL, Domates 16.25 TL, Kavun 7.90 TL ve yüzlerce ürün raflarda

Sütaş Süzme Peynir: 99.90 TL