12 Kasım 2023, Pazar
Tarım Kredi Market 12 Kasım indirim kataloğunu yayınladı! Soğan 7,25 TL, Salatalık 8,90 TL, Limon 11,90 TL, Elma 22,50 TL, Muz 28,50 TL'den satışa sunuyor
Tarım Kredi Market kasım ayının ilk kataloğu olan 12 Kasım indirim kataloğunda yer alan indirimli ürünlerin listesini yayınladı. 17 Kasım tarihine kadar devam edecek indirim kataloğunda Soğan 7,25 TL, Salatalık 8,90 TL, Limon 11,90 TL, Elma 22,50 TL, Muz 28,50 TL, kırmızı mercimek 21,90 TL, bütün piliç 51,50 TL, Süt 21,50 TL, siyah zeytin 99,50 TL, torst peyniri 1kg 149,50 TL, beyaz peynir 119,90 TL'den yer alıyor. İşte Tarım Kredi indirimli ürünler ve fiyatları…
Giriş Tarihi: 12.11.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 09:19
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