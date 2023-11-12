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Haberler Galeri Tarım Kredi Market 12 Kasım indirim kataloğunu yayınladı! Soğan 7,25 TL, Salatalık 8,90 TL, Limon 11,90 TL, Elma 22,50 TL, Muz 28,50 TL'den satışa sunuyor

Tarım Kredi Market 12 Kasım indirim kataloğunu yayınladı! Soğan 7,25 TL, Salatalık 8,90 TL, Limon 11,90 TL, Elma 22,50 TL, Muz 28,50 TL'den satışa sunuyor

Tarım Kredi Market kasım ayının ilk kataloğu olan 12 Kasım indirim kataloğunda yer alan indirimli ürünlerin listesini yayınladı. 17 Kasım tarihine kadar devam edecek indirim kataloğunda Soğan 7,25 TL, Salatalık 8,90 TL, Limon 11,90 TL, Elma 22,50 TL, Muz 28,50 TL, kırmızı mercimek 21,90 TL, bütün piliç 51,50 TL, Süt 21,50 TL, siyah zeytin 99,50 TL, torst peyniri 1kg 149,50 TL, beyaz peynir 119,90 TL'den yer alıyor. İşte Tarım Kredi indirimli ürünler ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 12.11.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 09:19
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Tarım Kredi Market 12 Kasım indirim kataloğunu yayınladı! Soğan 7,25 TL, Salatalık 8,90 TL, Limon 11,90 TL, Elma 22,50 TL, Muz 28,50 TL’den satışa sunuyor

Tarım Kredi Market, 12 Kasım'da başlattığı indirim kataloğu ile Kasım ayına özel fırsatları müşterileriyle buluşturuyor. 17 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olan bu kampanya dahilinde Soğan 7,25 TL, Salatalık 8,90 TL, Limon 11,90 TL, Elma 22,50 TL, Muz 28,50 TL, kırmızı mercimek sadece 21,90 TL, bütün piliçler 51,50 TL, süt 21,50 TL, siyah zeytin 99,50 TL, 1 kilogram tost peyniri 149,50 TL, beyaz peynir 119,90 TL, çay 89 TL, 40'lı tuvalet kağıdı 154,90 TL, 100'lü peçete 13,90 TL ve pilavlık bulgur 48,90 TL gibi özel fiyatlarla müşterilere sunulmaktadır. Tarım Kredi Market'in Kasım ayının ilk indirim kataloğu, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarıyla alışveriş yapmak isteyenleri bekliyor. İhtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunan bu katalog, güncel ve ekonomik alışverişin adresi olmaya devam ediyor.

TARIM KREDİ 12 - 17 KASIM İNDİRİM KATALOĞU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Market 12 Kasım indirim kataloğunu yayınladı! Soğan 7,25 TL, Salatalık 8,90 TL, Limon 11,90 TL, Elma 22,50 TL, Muz 28,50 TL’den satışa sunuyor

Kuru Soğan 7,25 TL

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Tarım Kredi Market 12 Kasım indirim kataloğunu yayınladı! Soğan 7,25 TL, Salatalık 8,90 TL, Limon 11,90 TL, Elma 22,50 TL, Muz 28,50 TL’den satışa sunuyor

Salatalık 8,90 TL

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Tarım Kredi Market 12 Kasım indirim kataloğunu yayınladı! Soğan 7,25 TL, Salatalık 8,90 TL, Limon 11,90 TL, Elma 22,50 TL, Muz 28,50 TL’den satışa sunuyor

Limon 11,90 TL

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Tarım Kredi Market 12 Kasım indirim kataloğunu yayınladı! Soğan 7,25 TL, Salatalık 8,90 TL, Limon 11,90 TL, Elma 22,50 TL, Muz 28,50 TL’den satışa sunuyor

Yeşil Elma 22,50 TL